"Епіцентр" повідомив про серйозні наслідки кібератаки для інфраструктури компанії

Мережі гіпермаркетів "Епіцентр" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів після хакерської атаки 28 квітня. Кібератака призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії.

Про це повідомила пресслужба "Епіцентру".

Які наслідки хакерської атаки

"Цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу", - зазначили в "Епіцентрі".

Повідомляється, що наразі залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів.

Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку.

"В структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності", - підкреслили в компанії.

Там додали, що команда фахівців «Епіцентр» продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.

Нагадаємо, 28 квітня у роботі мережі гіпермаркетів "Епіцентр" стався збій. В жодному з магазинів неможливо було придбати будь-який товар. Також не працював мобільний застосунок.

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.