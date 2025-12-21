ЕС будет ежегодно платить 3 млрд евро процентов по кредиту Украине

Европейский Союз будет ежегодно выплачивать около 3 миллиардов евро процентов по кредиту, предоставленному Украине для поддержки ее оборонного бюджета против России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Politico.

Выплаты начнутся в 2027 году и станут частью механизма общего долга, позволяющего 24 странам ЕС финансировать потребности Украины.

В 2027 году сумма процентов составит около 1 миллиарда евро, а с 2028 года она будет стабильно расти до 3 миллиардов евро в год.

Этот кредит, согласованный ранее, будет обеспечивать Украине финансовую поддержку в течение двух лет, чтобы покрыть дефицит бюджета в 71,7 миллиарда евро и гарантировать непрерывное финансирование военных и государственных нужд.

Чехия, Венгрия и Словакия не будут участвовать в общей долговой нагрузке, но согласились не блокировать финансовые механизмы для Киева.

Выплата процентов по кредиту предполагает, что Украина будет рассчитываться с займом только после завершения войны и получения военных репараций от России или ЕС может пролонгировать долг или использовать замороженные российские активы для покрытия платежей.

Решение об общем долге было принято после неудачных переговоров по использованию замороженных российских активов, часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear. Сопротивление Бельгии по использованию этих активов стало одним из ключевых факторов перехода к механизму общего долга.

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Лидеры ЕС 12 декабря проголосовали за передачу Европейской комиссии чрезвычайных полномочий, позволяющих сохранять российские государственные активы замороженными на неопределенный срок.