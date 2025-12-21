ЄС щорічно сплачуватиме 3 млрд євро відсотків за кредитом Україні

Європейський Союз щорічно виплачуватиме близько 3 мільярдів євро відсотків за кредитом, наданим Україні для підтримки її оборонного бюджету проти Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Politico.

Виплати почнуться у 2027 році і стануть частиною механізму спільного боргу, який дозволяє 24 країнам ЄС фінансувати потреби України.

У 2027 році сума відсотків складе близько 1 мільярда євро, а з 2028 року вона стабільно зростатиме до 3 мільярдів євро на рік.

Цей кредит, який було погоджено раніше, забезпечуватиме Україні фінансову підтримку протягом двох років, щоб покрити дефіцит бюджету у 71,7 мільярда євро та гарантувати безперервне фінансування військових та державних потреб.

Чехія, Угорщина та Словаччина не братимуть участь у спільному борговому навантаженні, але погодилися не блокувати фінансові механізми для Києва.

Виплата відсотків за кредитом передбачає, що Україна розраховуватиметься з позикою лише після завершення війни та отримання воєнних репарацій від Росії, або ЄС може пролонгувати борг або використовувати заморожені російські активи для покриття платежів.

Рішення про спільний борг ухвалено після невдалих переговорів щодо використання заморожених російських активів, частина яких зберігається у брюссельському депозитарії Euroclear. Опір Бельгії щодо використання цих активів став одним із ключових факторів переходу до механізму спільного боргу.

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

Лідери ЄС 12 грудня проголосували за передачу Європейській комісії надзвичайних повноважень, які дозволять зберігати російські державні активи замороженими на невизначений термін.