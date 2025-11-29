ЕС и международные партнеры прокомментировали отставку Андрея Ермака - СМИ

Европейская комиссия и международные партнеры Украины прокомментировали отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака, состоявшуюся после обыска его квартиры антикоррупционными органами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Реакция Европейской комиссии

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что в ЕС внимательно следят за развитием событий в Украине.

"Мы видели новости о сегодняшних обысках, проведенных НАБУ и САП, а также об отставке руководителя Офиса Президента. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на деятельность в Украине", – прокомментировал Мерсье.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается центральным элементом процесса расширения ЕС и ключевым условием вступления Украины в Европейский Союз.

"Борьба с коррупцией является ключевой для вступления страны в Европейский Союз. Она требует постоянных усилий для гарантирования сильной способности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права. Комиссия будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - добавил спикер.

Критический момент для Украины

По информации Bloomberg, отставка Ермака лишает президента Владимира Зеленского его важнейшего советника в критический момент борьбы с российским вторжением. Отставка происходит именно тогда, когда Дональд Трамп подталкивает Украину к уступкам России, а украинские силы сталкиваются с нехваткой оружия и финансирования.

Ермак был главным переговорщиком Украины на переговорах с союзниками. На переговорах в Женеве в минувшие выходные он представлял Украину и сумел убедить США пересмотреть условия соглашения, которое выглядело выгодным для России и равнозначило ультиматуму.

Поддержанный Трампом мирный план по 28 пунктам, разработанный между США и Россией, предусматривал бы отказ Украины от дополнительных территорий, которые Москва не смогла захватить, и резкое сокращение численности украинских вооруженных сил. Именно Ермаку удалось убедить США исключить некоторые неприятные элементы из предложенного плана.

Обстоятельства отставки

Решение Ермака подать в отставку после обыска его квартиры следователями НАБУ утром в пятницу. Хотя властная не дала объяснений по обыску, она проводит расширенное расследование, к которому привлечены несколько министров и бывший деловой партнер Зеленского. Ермак заявил, что полностью сотрудничает со следствием и его не обвиняли ни в каких правонарушениях.

"Я благодарен Андрею за то, что он всегда представлял позицию Украины в переговорном процессе именно так, как и должно быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов или спекуляций. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – заявил Зеленский в видеообращении.

Президент сообщил, что в субботу проведет консультации с потенциальными кандидатами на должность руководителя своего офиса.

Продолжение переговоров

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей направляется в США для дальнейших переговоров. Ожидается, что они встретятся во Флориде со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана.

Виткофф на следующей неделе посетит Москву в рамках усилий Трампа по посредничеству в достижении урегулирования. Вопрос о его роли в переговорах возрос после того, как Bloomberg News опубликовала стенограмму разговора, в которой он посоветовал высокопоставленному чиновнику Кремля, как Путину следует обратиться к Трампу.

Путин заявил в четверг, что готов воевать, пока Украина не откажется от территорий, которые он стремится контролировать. Президент России сказал, что предложения Трампа могут являться основой для будущих соглашений, но окончательной версии пока не существует. Трамп заявил во вторник, что за последнюю неделю был достигнут "огромный прогресс" по его мирному предложению.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "политическим кризисом в Киеве" и "роковым сочетанием", возникшим в то время, когда венгерский лидер Виктор Орбан находится в Москве на встрече с Владимиром Путиным.

Контекст антикоррупционного расследования

Отставка Ермака подчеркивает напряженность между близким окружением президента и антикоррупционными органами страны, созданными по настоянию западных партнеров.

Результаты 15-месячного расследования поставили бывшего делового партнера президента Тимура Миндича в центр масштабной схемы, направленной на вывод денег из государственной энергетической компании. Денежные средства должны быть использованы для защиты энергетической инфраструктуры от российских авиаударов. Миндич, помогавший руководить телевизионной продюсерской компанией, катапультировавшей Зеленского к славе комика, скрылся из страны перед попыткой его арестовать.

Усилия по искоренению коррупции привели к увольнению двух министров и причастности к этому бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, отрицающему какие-либо правонарушения.

Зеленский пришел к власти в 2019 году с обещанием искоренить коррупцию, однако в июле 2025 его попытка получить контроль над НАБУ и САП вызвала широкое осуждение и спровоцировала крупнейшие уличные протесты в Украине со времен российского вторжения. Агентства отреагировали расследованием, направленным против союзников Зеленского.

Об обысках у Ермака

Напомним, 28 ноября сотрудники НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака. Журналистам "Украинской правды" удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждал, что Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича под кодовым именем "Али Баба".

В то же время нардеп Алексей Гончаренко назвал три возможных причины обысков у главы ОП.

По его словам, проверки связаны с приказами силовых структур следить за сотрудниками НАБУ и САП, с участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также еще с одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". Он отметил, что этот эпизод документирован, но в СМИ о нем пока не сообщалось.

Сам Ермак заявил, что во время обысков никаких препятствий у следователей не было.

Добавим, ужин 20 ноября Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По информации СМИ и некоторых народных депутатов, вопрос увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака поднимался, но решение об увольнении принято не было.