ЄС та міжнародні партнери прокоментували відставку Андрія Єрмака - ЗМІ

Європейська комісія та міжнародні партнери України прокоментували відставку керівника Офісу президента Андрія Єрмака, яка відбулася після обшуку його квартири антикорупційними органами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Реакція Європейської комісії

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє заявив, що в ЄС уважно стежать за розвитком подій в Україні.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ та САП, а також про відставку керівника Офісу Президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Наша позиція добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні", – прокоментував Мерсьє.

Він підкреслив, що боротьба з корупцією залишається центральним елементом процесу розширення ЄС і ключовою умовою для вступу України до Європейського Союзу.

"Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до Європейського Союзу. Вона вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права. Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", – додав речник.

Критичний момент для України

За інформацією Bloomberg, відставка Єрмака позбавляє президента Володимира Зеленського його найважливішого радника у критичний момент боротьби з російським вторгненням. Відставка відбувається саме тоді, коли Дональд Трамп підштовхує Україну до поступок Росії, а українські сили стикаються з нестачею зброї та фінансування.

Єрмак був головним переговірником України на переговорах із союзниками. На переговорах у Женеві минулих вихідних він представляв Україну та зумів переконати США переглянути умови угоди, яка виглядала вигідною для Росії та рівнозначила ультиматуму.

Підтриманий Трампом мирний план із 28 пунктів, розроблений між США та Росією, передбачав би відмову України від додаткових територій, які Москва не змогла захопити, та різке скорочення чисельності українських збройних сил. Саме Єрмаку вдалося переконати США виключити деякі неприємні елементи із запропонованого плану.

Обставини відставки

Рішення Єрмака подати у відставку відбулося після обшуку його квартири слідчими НАБУ вранці в п'ятницю. Хоча владна не надала пояснень щодо обшуку, вона проводить розширене розслідування, до якого залучено кількох міністрів та колишнього ділового партнера Зеленського. Єрмак заявив, що повністю співпрацює зі слідством і його не звинувачували в жодних правопорушеннях.

"Я вдячний Андрію за те, що він завжди представляв позицію України в переговорному процесі саме так, як і має бути. Це завжди була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток чи спекуляцій. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України", – заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент повідомив, що в суботу проведе консультації з потенційними кандидатами на посаду керівника свого офісу.

Продовження переговорів

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею прямує до США для подальших переговорів. Очікується, що вони зустрінуться у Флориді зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером для обговорення мирного плану.

Віткофф наступного тижня відвідає Москву в рамках зусиль Трампа щодо посередництва в досягненні врегулювання. Питання щодо його ролі в переговорах зросли після того, як Bloomberg News опублікувала стенограму розмови, в якій він порадив високопосадовцю Кремля, як Путіну слід звернутися до Трампа.

Путін заявив у четвер, що готовий воювати, доки Україна не відмовиться від територій, які він прагне контролювати. Президент Росії сказав, що пропозиції Трампа можуть бути основою для майбутніх угод, але остаточної версії поки не існує. Трамп заявив у вівторок, що за останній тиждень було досягнуто "величезного прогресу" щодо його мирної пропозиції.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ситуацію "політичною кризою в Києві" та "фатальним поєднанням", яке виникло в той час, коли угорський лідер Віктор Орбан перебуває в Москві на зустрічі з Володимиром Путіним.

Контекст антикорупційного розслідування

Відставка Єрмака підкреслює напруженість між близьким оточенням президента та антикорупційними органами країни, створеними за наполяганням західних партнерів.

Результати 15-місячного розслідування поставили колишнього ділового партнера президента Тимура Міндіча в центр масштабної схеми, спрямованої на виведення грошей з державної енергетичної компанії. Кошти мали бути використані для захисту енергетичної інфраструктури від російських авіаударів. Міндіч, який допомагав керувати телевізійною продюсерською компанією, що катапультувала Зеленського до слави коміка, втік з країни перед спробою його заарештувати.

Зусилля з викорінення корупції призвели до звільнення двох міністрів та причетності до цього колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова, який заперечує будь-які правопорушення.

Зеленський прийшов до влади у 2019 році з обіцянкою викорінити корупцію, проте у липні 2025 року його спроба отримати контроль над НАБУ та САП викликала широке засудження та спровокувала найбільші вуличні протести в Україні з часів російського вторгнення. Агентства відреагували розслідуванням, спрямованим проти союзників Зеленського.

Про обшуки у Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада співробітники НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Журналістам "Української правди" вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Раніше нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі бізнесмена Тімура Міндіча під кодовим іменем "Алі Баба".

Водночас нардеп Олексій Гончаренко назвав три ймовірні причини обшуків у голови ОП.

За його словами, перевірки пов'язані з наказами силових структур стежити за співробітниками НАБУ та САП, за участю Єрмака у схемах Тімура Міндіча, а також із ще одним об'єктом, який, як стверджує Гончаренко, Єрмак "віджимав". Він зазначив, що цей епізод задокументований, але у ЗМІ про нього поки не повідомлялося.

Сам Єрмак заявив, що під час обшуків жодних перешкод у слідчих не було.

Додамо, вечері 20 листопада Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За інформацією ЗМІ та деяких народних депутатів, питання звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака підіймалося, але рішення щодо звільнення ухвалене не було.