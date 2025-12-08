Запланована подія 2

ЕС ищет на 210 млрд евро для срочных кредитов Украине, Германия готова взять на себя четверть суммы

доллары, евро
ЕС ищет 210 млрд евро для срочных кредитов для Украины / Shutterstock

Странам Европейского Союза придется отдельно заложить миллиарды евро в национальные бюджеты, чтобы гарантировать экстренные ссуды Украине на сумму до 210 млрд евро, говорится в документах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rolitico.

Германия заявила о готовности обеспечить до 52 млрд. евро, что составляет наибольшую долю среди государств-членов.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила дипломатам план так называемого "репарационного кредита" Украине на 165 млрд. евро, который должен финансироваться за счет стоимости замороженных российских активов.

Ключевым препятствием остается позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, настаивающего на гарантийных механизмах из-за опасений, что в будущем средства могут придется вернуть России.

В настоящее время около 185 млрд. евро российских резервов находятся в управлении компании Euroclear в Брюсселе, а еще около 25 млрд. евро заморожены в частных банках в других странах ЕС.

Общая сумма гарантий может возрасти, если отдельные страны, в частности Венгрия, откажутся присоединиться к инициативе. В то же время участие третьих государств выглядит маловероятно — Норвегия дистанцировалась от идеи софинансирования.

В пятницу Венгрия заблокировала выпуск новых долговых обязательств ЕС, что затруднило поиск средств для покрытия бюджетного дефицита Украины в 71,7 млрд. евро на следующий год.

Германия гарантирует 25% фонда

Канцлер Германии Фридрих Мерц лично прибыл в Брюссель для переговоров с бельгийским премьером.

"Мы имели очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особая обеспокоенность Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть рассмотрена любым возможным решением таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", — заявил Мерц после встречи.

Берлин готов обеспечить четверть всего гарантийного фонда, что делает его самым большим донором в этой схеме.

Согласно плану Еврокомиссии, средства будут распределены следующим образом:

  • 115 млрд евро - на развитие оборонной промышленности Украины в течение пяти лет,
  • 50 млрд евро - на покрытие текущих бюджетных нужд,
  • 45 млрд евро – на погашение предыдущего кредита стран G7.

Выплаты планируют производить шестью траншами в течение года.

Во избежание злоупотреблений Европейская комиссия введет систему сдерживаний и противовесов, которая предусматривает согласование оборонных контрактов с Еврокомиссией, предварительную оценку планов расходов, детальный мониторинг финансовых потоков в Киев и обязательную отчетность по использованию военной и финансовой помощи.

Напомним, в ноябре сообщалось, что   Европейский Союз представит законодательное предложение, позволяющее использовать замороженные активы РФ для так называемого "репарационного кредита" Украине на €140 млрд.

Кроме того, Европейский Союз все больше убежден, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Автор:
Татьяна Гойденко