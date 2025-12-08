- Категорія
ЄС шукає на 210 млрд євро для термінових кредитів Україні, Німеччина готова взяти на себе чверть суми
Країнам Європейського Союзу доведеться окремо закласти мільярди євро у національні бюджети, щоб гарантувати екстрені позики Україні на суму до 210 млрд євро, йдеться у документах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.
Німеччина заявила про готовність забезпечити до 52 млрд євро, що становить найбільшу частку серед держав-членів.
Минулого тижня Європейська комісія представила дипломатам план так званого "репараційного кредиту" Україні на 165 млрд євро, який має фінансуватися за рахунок вартості заморожених російських активів.
Ключовою перешкодою залишається позиція прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який наполягає на гарантійних механізмах через побоювання, що в майбутньому кошти можуть доведеться повернути Росії.
Наразі близько 185 млрд євро російських резервів перебувають в управлінні компанії Euroclear у Брюсселі, а ще близько 25 млрд євро заморожені в приватних банках в інших країнах ЄС.
Загальна сума гарантій може зрости, якщо окремі країни, зокрема Угорщина, відмовляться приєднатися до ініціативи. Водночас участь третіх держав виглядає малоймовірною — Норвегія дистанціювалася від ідеї співфінансування.
У п’ятницю Угорщина заблокувала випуск нових боргових зобов’язань ЄС, що ускладнило пошук коштів для покриття бюджетного дефіциту України у 71,7 млрд євро на наступний рік.
Німеччина гарантує 25% фонду
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто прибув до Брюсселя для переговорів з бельгійським прем’єром.
"Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути розглянуте будь-яким можливим рішенням таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", — заявив Мерц після зустрічі.
Берлін готовий забезпечити чверть усього гарантійного фонду, що робить його найбільшим донором у цій схемі.
Згідно з планом Єврокомісії, кошти будуть розподілені так:
- 115 млрд євро — на розвиток оборонної промисловості України протягом п’яти років,
- 50 млрд євро — на покриття поточних бюджетних потреб,
- 45 млрд євро — на погашення попереднього кредиту країн G7.
Виплати планують здійснювати шістьма траншами протягом року.
Для уникнення зловживань Європейська комісія запровадить систему стримувань і противаг, яка передбачає погодження оборонних контрактів із Єврокомісією, попередню оцінку планів витрат, детальний моніторинг фінансових потоків до Києва та обов’язкову звітність щодо використання військової й фінансової допомоги.
Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Європейський Союз представить законодавчу пропозицію, що дозволяє використати заморожені активи РФ для так званого "репараційного кредиту" Україні на €140 млрд.
Окрім цього, Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.