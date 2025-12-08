Запланована подія 2

ЄС шукає на 210 млрд євро для термінових кредитів Україні, Німеччина готова взяти на себе чверть суми

долари, євро
ЄС шукає на 210 млрд євро для термінових кредитів для Україні / Shutterstock

Країнам Європейського Союзу доведеться окремо закласти мільярди євро у національні бюджети, щоб гарантувати екстрені позики Україні на суму до 210 млрд євро, йдеться у документах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.

Німеччина заявила про готовність забезпечити до 52 млрд євро, що становить найбільшу частку серед держав-членів.

Минулого тижня Європейська комісія представила дипломатам план так званого "репараційного кредиту" Україні на 165 млрд євро, який має фінансуватися за рахунок вартості заморожених російських активів.

Ключовою перешкодою залишається позиція прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, який наполягає на гарантійних механізмах через побоювання, що в майбутньому кошти можуть доведеться повернути Росії.

Наразі близько 185 млрд євро російських резервів перебувають в управлінні компанії Euroclear у Брюсселі, а ще близько 25 млрд євро заморожені в приватних банках в інших країнах ЄС.

Загальна сума гарантій може зрости, якщо окремі країни, зокрема Угорщина, відмовляться приєднатися до ініціативи. Водночас участь третіх держав виглядає малоймовірною — Норвегія дистанціювалася від ідеї співфінансування.

У п’ятницю Угорщина заблокувала випуск нових боргових зобов’язань ЄС, що ускладнило пошук коштів для покриття бюджетного дефіциту України у 71,7 млрд євро на наступний рік.

Німеччина гарантує 25% фонду

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц особисто прибув до Брюсселя для переговорів з бельгійським прем’єром.

"Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути розглянуте будь-яким можливим рішенням таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", — заявив Мерц після зустрічі.

Берлін готовий забезпечити чверть усього гарантійного фонду, що робить його найбільшим донором у цій схемі.

Згідно з планом Єврокомісії, кошти будуть розподілені так:

  • 115 млрд євро — на розвиток оборонної промисловості України протягом п’яти років,
  • 50 млрд євро — на покриття поточних бюджетних потреб,
  • 45 млрд євро — на погашення попереднього кредиту країн G7.

Виплати планують здійснювати шістьма траншами протягом року.

Для уникнення зловживань Європейська комісія запровадить систему стримувань і противаг, яка передбачає погодження оборонних контрактів із Єврокомісією, попередню оцінку планів витрат, детальний моніторинг фінансових потоків до Києва та обов’язкову звітність щодо використання військової й фінансової допомоги.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що Європейський Союз представить законодавчу пропозицію, що дозволяє використати заморожені активи РФ для так званого "репараційного кредиту" Україні на €140 млрд.

Окрім цього, Європейський Союз дедалі більше переконаний, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються. 

Автор:
Тетяна Гойденко