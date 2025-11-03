ЕС подтвердил обязательство предоставить финансовую помощь Украине в 2026-2027 годах

Европейский Союз подтвердил свои обязательства по обеспечению финансовой помощи Украине в 2026–2027 годах.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, пишет "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что продолжаются обсуждения форм и механизмов этой поддержки, а вопрос так называемого "репарационного кредита" остается актуальным.

"Мы стремимся удовлетворить финансовые потребности Украины. И это было подтверждено в выводах Европейского совета. (...) Методы, установки для этого все еще являются предметом обсуждения, но наше обязательство было подтверждено Европейским советом. Это обязательство удовлетворить финансовые потребности Украины на 2026-2027 гг." понедельник.

Она также напомнила, что Европейский совет вернется к этому вопросу на заседании в декабре. На саммите 23 октября лидеры ЕС призвали Еврокомиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки, основываясь на оценке потребностей Украины, а вместе с Советом ЕС продолжить подготовительную работу по окончательному решению.

Кроме того, на саммите было подтверждено, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока продолжаются военные действия, и до полной компенсации ущерба Украине.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита".

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение "репарационного кредита" от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.

Но есть и оборотная сторона инициативы: замороженные российские активы планировались как источник финансирования послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает возможности в будущем.