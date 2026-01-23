ЕС возобновляет ратификацию торгового соглашения с США после отмены угроз Трампа

Европейский парламент возобновляет процесс ратификации торгового соглашения с США после того, как президент Дональд Трамп отозвал угрозы по введению новых пошлин. Одобрение парламентом станет последним шагом для вступления соглашения в силу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Ранее на этой неделе законодатели ЕС приостановили процесс ратификации соглашения, ссылаясь на возможные действия Трампа, которые могли осложнить отношения с союзниками. Через несколько часов после этого президент США заявил, что не будет вводить новые пошлины, запланированные на 1 февраля, что позволило парламенту вернуться к рассмотрению документа.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что отмена решения Трампа была достаточной для возобновления голосования, которое может состояться в ближайшие дни. По ее словам, это окончательный шаг ЕС для вступления торгового соглашения в силу.

Соглашение, заключенное в прошлом июле и частично введенное, предусматривает отмену большинства тарифов на американские товары, в то же время устанавливая 15% пошлины на экспортные товары в США и 50% на сталь и алюминий. Угрозы Трампа по отношению к Гренландии создали напряженность в трансатлантических отношениях, однако после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте ситуация стабилизировалась.

Ведущий законодатель ЕС по вопросам соглашения Бернд Ланге подчеркнул необходимость уточнить детали относительно договоренностей по Гренландии, прежде чем продолжать реализацию соглашения, отметив, что "следующая угроза обязательно появится".

Процесс ратификации торгового соглашения ЕС-США возобновляется на фоне усиленного внимания к трансатлантическим отношениям, тарифной политике и стратегическим договоренностям по Арктике и безопасности союзников.

Напомним, Трамп заявил, что после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось сформировать рамки предстоящего соглашения по Гренландии и всего Арктического региона. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Ранее Трамп угрожал, что с 1 февраля 2026 года США введут 10% пошлину на все импортируемые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.