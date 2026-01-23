ЄС відновлює ратифікацію торговельної угоди зі США після скасування погроз Трампа

Європейський парламент відновлює процес ратифікації торговельної угоди з США після того, як президент Дональд Трамп відкликав погрози щодо запровадження нових мит. Схвалення парламентом стане останнім кроком для набрання угодою чинності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Раніше цього тижня законодавці ЄС призупинили процес ратифікації угоди, посилаючись на можливі дії Трампа, які могли ускладнити відносини з союзниками. Через кілька годин після цього президент США заявив, що не запроваджуватиме нові мита, заплановані на 1 лютого, що дозволило парламенту повернутися до розгляду документа.

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола зазначила, що скасування рішення Трампа було достатнім для відновлення голосування, яке може відбутися найближчими днями. За її словами, це остаточний крок ЄС для набрання чинності торговельною угодою.

Угода, укладена минулого липня та частково впроваджена, передбачає скасування більшості тарифів на американські товари, водночас встановлюючи 15% мито на експортні товари до США та 50% на сталь та алюміній. Погрози Трампа щодо Гренландії створили напруженість у трансатлантичних відносинах, однак після переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуація стабілізувалася.

Провідний законодавець ЄС з питань угоди Бернд Ланге наголосив на необхідності уточнити деталі щодо домовленостей щодо Гренландії, перш ніж продовжувати реалізацію угоди, зазначивши, що "наступна загроза обов’язково з’явиться".

Процес ратифікації торговельної угоди ЄС–США відновлюється на фоні посиленої уваги до трансатлантичних відносин, тарифної політики та стратегічних домовленостей щодо Арктики та безпеки союзників.

Нагадаємо, Трамп заявив, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.

Раніше Трамп погрожував, що з 1 лютого 2026 року США введуть 10% мито на всі товари, що імпортуються з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.