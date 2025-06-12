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ЕС вводит пошлины на российскую и белорусскую агропродукцию с июля — СМИ
С 1 июля 2025 года Европейский Союз вводит новые пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Беларуси.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на дипломатов, участвующих во встрече европейских министров.
ЕС усиливает давление
Решение принял Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел на заседании в Люксембурге. Цель – усилить экономическое давление на аграрный сектор стран-агрессоров.
"Совет ЕС принял сегодня новые тарифы на российские и белорусские сельскохозяйственные товары и удобрения. Они вступят в силу с 1 июля", – сообщил источник.
Ранее комитет Европарламента по вопросам международной торговли одобрил инициативу Еврокомиссии и Совета ЕС по существенному повышению таможенных тарифов на отдельные сельскохозяйственные товары, импортируемые из России и Беларуси. Изменения предполагают рост тарифов на 50% для ряда позиций, включая сахар, уксус, муку и корма для животных.
Кроме того, на удобрения из этих стран вводится тариф в размере 6,5%, а также дополнительная пошлина — от 40 до 45 евро за тонну в 2025-2026 годах. В дальнейшем таможенная погрузка на российские и белорусские удобрения возрастет до 430 евро за тонну к 2028 году.
Такие меры направлены на усиление экономического давления на аграрный и химический секторы стран-агрессоров.
Санкции ЕС против России
20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России и вместе с ним в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций .
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последствия санкций, введенных против России, начнут существенно влиять на экономику РФ в июне 2026г. По его словам, с лета следующего года российская экономика, преимущественно находящаяся в тени, начнет испытывать дефицит бюджета.