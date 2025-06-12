ЄС вводить мита на російську та білоруську агропродукцію з липня - ЗМІ

З 1 липня 2025 року Європейський Союз запроваджує нові мита на імпорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії та Білорусі.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дипломатів, які беруть участь у зустрічі європейських міністрів.

ЄС посилює тиск

Рішення ухвалила Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ під час засідання в Люксембурзі. Мета – посилити економічний тиск на аграрний сектор країн-агресорів.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня", – повідомило джерело.

Зазначається, що раніше комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив ініціативу Єврокомісії та Ради ЄС щодо суттєвого підвищення митних тарифів на окремі сільськогосподарські товари, що імпортуються з Росії та Білорусі. Зміни передбачають зростання тарифів на 50% для низки позицій, зокрема цукру, оцту, борошна та кормів для тварин.

Крім того, на добрива з цих країн вводиться тариф у розмірі 6,5%, а також додаткове мито — від 40 до 45 євро за тонну у 2025–2026 роках. У подальшому митне навантаження на російські та білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року.

Такі заходи мають на меті посилити економічний тиск на аграрний та хімічний сектори країн-агресорів.

Санкції ЄС проти Росії

20 травня ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та разом з у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки санкцій, введених проти Росії, почнуть істотно впливати на економіку РФ у червні 2026 року. За його словами, з літа наступного року російська економіка, яка переважно перебуває в тіні, почне відчувати дефіцит бюджету.