Еще 325 млрд грн на оборону: Рада приняла изменения в госбюджет-2025

21 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в государственный бюджет на 2025 год, предполагающие увеличение расходов на оборону на 324,7 миллиарда гривен. Законопроект №14103 принят 297 голосами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"Правительство активно пушило на этой неделе, чтобы избежать задержек зарплат военных. Даже поддержали поручение председателю Верховной Рады безотлагательно подписать законопроект и отправить на подпись президента", - добавил он.

Обновлено в 15:25. Премьер Юлия Свириденко отметила, что на оборону будут потрачены проценты от замороженных российских активов.

"Ведь часть этих средств – 294,3 млрд грн – мы обеспечиваем за счет европейской доли ERA loans – безвозвратного займа на основе процентов от замороженных российских активов. Активы рф используются справедливо, как это и должно быть – чтобы обеспечить Украинское Войско", – написала она (стилистика сохранена).

Перед голосованием бы юджетный комитет ВР одобрил увеличение расходов на оборону, а глава комитета Роксолана Подласа призвала парламентариев принять законопроект в целом.

"Призываю всех народных депутатов поддержать сегодня в зале голосования этого законопроекта за основу и в целом, поскольку 1-2 ноября средства на выплаты денежного довольствия должны быть перечислены в войска. Задержек за все время полномасштабного вторжения не было", - написала Подласа.

По ее словам, самые большие суммы направят на ВСУ – 210,9 млрд грн, на производство и закупку оружия и боеприпасов для ВСУ – 99,1 млрд грн, Национальной гвардии – 8,1 млрд грн . Также на 4,3 млрд грн увеличат финансирование закупки дронов, осуществляемой Госспецсвязи.

Кроме того, 1,3 млрд грн направят СБУ, 918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта, 83 млн грн – Государственной пограничной службе, 28,8 млн грн – Главному управлению разведки Минобороны, 8 млн грн – Службе внешней разведки.

Как пояснила Пидласа, покрыть указанные расходы планируется из нескольких источников. 294,3 млрд грн составит международная помощь, 10,4 млрд грн – сокращение невоенных расходов и 20 млрд грн – ожидаемое увеличение поступлений от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора, от выплат денежного довольствия военным в ноябре-декабре.

Соответствующие изменения инициировало правительство 6 октября. Они касаются увеличения военных расходов.

Напомним, 31 июля парламент принял закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, предусмотрев дополнительные оборонные расходы на сумму 397,5 миллиарда гривен.

20 августа Верховная Рада также приняла изменения в бюджет 2025 года, увеличив преимущественно невоенные расходы на 40,3 млрд. грн. Больше средств выделили резервному фонду госбюджета и питание школьников - 25,5 млрд и 4,6 млрд гривен соответственно.