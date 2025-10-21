Ще 325 млрд грн на оборону: Рада ухвалила зміни до держбюджету-2025

21 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 324,7 мільярда гривень. Законопроєкт №14103 прийнято 297 голосами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

"Уряд активно пушив на цьому тижні, щоб уникнути затримок зарплат військових. Навіть підтримали доручення голові Верховної Ради невідкладно підписати законопроєкт та відправити на підпис президента", – додав він.

Оновлено о 15:25. Прем‘єрка Юлія Свириденко зазначила, що на оборону будуть витрачені відсотки від заморожених російських активів.

"Адже частину цих коштів – 294,3 млрд грн – ми забезпечуємо за рахунок європейської частки ERA loans – безповоротної позики на основі відсотків від заморожених російських активів. Активи рф використовуються справедливо, як це і має бути – щоб забезпечити Українське Військо", – написала вона (стилістику збережено).

Перед голосування бюджетний комітет ВР схвалив збільшення видатків на оборону, а голова комітету Роксолана Підласа закликала парламентарів прийняти законопроєкт в цілому.

"Закликаю усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроєкту за основу і в цілому, оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська. Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", – написала Підласа.

За її словами, найбільші суми спрямують на ЗСУ – 210,9 млрд грн, на виробництво і закупівлю зброї і боєприпасів для ЗСУ – 99,1 млрд грн, Національній гвардії – 8,1 млрд грн. Також на 4,3 млрд грн збільшать фінансування закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку.

Крім того 1,3 млрд грн спрямують СБУ, 918 млн грн – Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн – Державній прикордонній службі, 28,8 млн грн – Головному управлінню розвідку Міноборони, 8 млн грн – Службі зовнішньої розвідки.

Як пояснила Підласа, покрити зазначені видатки планується з кількох джерел. 294,3 млрд грн становитиме міжнародна допомога, 10,4 млрд грн – скорочення невійськових витрат і 20 млрд грн – очікуване збільшення надходжень від податку на доходи фізосіб (ПДФО) і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні.

Відповідні зміни ініціював уряд 6 жовтня. Вони стосуються збільшення військових видатків.

Нагадаємо, 31 липня парламент ухвалив закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, передбачивши додаткові оборонні видатки на суму 397,5 мільярда гривень.

20 серпня Верховна Рада також ухвалила зміни до бюджету 2025 року, збільшивши переважно невійськові видатки на 40,3 млрд грн. Найбільше коштів виділили резервному фонду держбюджету та харчування школярів – 25,5 млрд та 4,6 млрд гривень відповідно.