Европарламент одобрил новые пошлины на агропродукцию и удобрения из России и Белоруссии

В четверг, 22 мая, депутаты Европейского парламента в Брюсселе одобрили предложение Еврокомиссии о повышении на 50% пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси, а также о введении пошлин на удобрения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Европарламента.

Законопроект был принят в первом чтении. Его поддержали 411 европарламентариев, 100 проголосовали против, а 78 воздержались. Теперь за нее должен проголосовать Совет ЕС.

Согласно решению, тарифы на некоторые азотные удобрения возрастут поэтапно в течение трех лет — с нынешних 6,5% до 100%, что фактически остановит их экспорт в ЕС. Кроме того, будут действовать дополнительные сборы по 40-45 евро за тонну в течение 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины возрастут до 430 евро за тонну.

Также будут введены дополнительные пошлины в размере 50% на определенные категории агропродукции.

Цель такого шага состоит в том, чтобы еще больше снизить зависимость ЕС от России и Беларуси. Ожидается, что предложенные меры значительно сократят импорт в Евросоюз соответствующих товаров из России и Беларуси.

Новые пошлины не затрагивают российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, что "соответствует обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире".

В ЕС подчеркнули, что доходы от продажи удобрений из России и Беларуси напрямую способствуют ведению войны против Украины.

По состоянию на 2023 год Россия поставляла 25% всех удобрений, импортируемых странами ЕС – это около 3,6 млн тонн, что принесло российскому бюджету 1,28 млрд евро. Новые тарифы должны сократить зависимость и способствовать развитию европейского производства удобрений.

Напомним, еще с прошлого года ЕС обсуждал вопросы возможности повышения пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.

Заметим, что среди требований России на мирных переговорах было снятие санкций из российских производителей и экспортеров продовольствия, а также судов, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями.