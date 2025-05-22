Європарламент схвалив нові мита на агропродукцію і добрива з Росії та Білорусі

У четвер, 22 травня, депутати Європейського парламенту у Брюсселі схвалили пропозицію Єврокомісії про підвищення на 50% мит на низку сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі, а також про введення мит на добрива.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт Європарламенту.

Зазначається, що законопроєкт було ухвалено в першому читанні. Його підтримали 411 європарламентарів, 100 проголосували проти, а 78 утрималися. Тепер за неї має проголосувати Рада ЄС.

Згідно з рішенням, тарифи на деякі азотні добрива зростуть поетапно протягом трьох років — з нинішніх 6,5% до близько 100%, що фактично зупинить їхній експорт до ЄС. Крім того, діятимуть додаткові збори по 40-45 євро за тонну протягом 2025-2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Також буде запроваджене додаткове мито в розмірі 50% на певні категорії агропродукції. Нові мита торкнуться таких агропродуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

Мета такого кроку полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від Росії та Білорусі. Очікується, що запропоновані заходи значно скоротять імпорт до Євросоюзу відповідних товарів, що походять з Росії та Білорусі.

Нові мита не зачіпають російського експорту сільськогосподарської продукції та добрив до третіх країн, що "відповідає зобов'язанням ЄС щодо забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі". Це означає, що операції купівлі-продажу російської аграрної продукції залишаються незмінними, так само як і її зберігання на митних складах ЄС, транспортування на його суднах і надання послуг зі страхування та фінансування.

В ЄС наголосили, що прибутки від продажу добрив з Росії та Білорусі безпосередньо сприяють веденню війни проти України.

Станом на 2023 рік Росія постачала 25 % усіх добрив, які імпортували країни ЄС – це близько 3,6 млн тонн, що принесло російському бюджету 1,28 млрд євро. Нові тарифи мають скоротити цю залежність та сприяти розвитку європейського виробництва добрив.

Нагадаємо, ще з минулого року ЄС обговорював питання щодо можливості підвищення мита на сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.

Зауважимо, що серед вимог Росії на мирних переговорах було зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства, а також суден, задіяних у торгівлі продовольством і добривами.