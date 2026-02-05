Европарламент разморозил процесс ратификации торгового соглашения с США

Европейский парламент согласился возобновить процесс ратификации ранее замороженного торгового соглашения между ЕС и США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменил свою позицию по Гренландии.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава торгового комитета Бернд Ланге.

США и США приблизились к соглашению

"В рамках торгового законодательства ЕС-США Комитет по международной торговле и члены Европейского парламента возобновляют работу над предложениями Turnberry. Благодаря сегодняшнему процедурному решению голосования по соответствующим документам может состояться уже 24 февраля 2026 года", - написал он.

Предпосылкой для активизации процесса стали стартовавшие 29 января консультации между США, Данией и Гренландией. Стороны обсуждают новое рамочное соглашение о сотрудничестве вокруг арктического острова, призванное усилить американское присутствие в регионе без посягательств на суверенитет Гренландии на фоне политического давления со стороны президента США Дональда Трампа.

1 февраля Дональд Трамп заявил, что переговоры по рамочному соглашению продолжаются и уже демонстрируют существенный прогресс. В то же время, конкретные сроки завершения переговоров или детали будущего документа пока не разглашаются.

Что известно о заявлениях Трампа по Гренландии

В конце 2024 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является критически важным для национальной безопасности США. Правительство Гренландии в ответ отметило, что остров не подлежит продаже.

В январе 2025 г. Трамп не исключил применения экономического или военного давления для установления контроля над Гренландией и публично призвал к ее присоединению к США, объясняя интерес оборонными соображениями.

Заявления американского президента вызвали резкую реакцию Дании и ЕС. Копенгаген назвал такую риторику неприемлемой, а ряд европейских государств отметил необходимость коллективной безопасности в рамках НАТО.

В январе 2026 года Дания усилила военное присутствие в регионе, а несколько стран НАТО присоединились к развертыванию сил и учений в Гренландии.

Гренландия — самый большой остров в мире, автономная территория Дании со значительными природными ресурсами и стратегическим значением, в том числе для оборонной инфраструктуры США.

О сделке

Напомним, из-за усиления напряженности в отношениях с администрацией Дональда Трампа, Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США. Документ, подписанный в июле 2025 г., был поставлен на паузу.

Как сообщал Bloomberg, в Европейском парламенте заявляли, что утверждение торгового соглашения с США пока невозможно из-за тарифных угроз президента Дональда Трампа.

Соглашение предусматривало введение США 15-процентной пошлины на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Евросоюза отменить пошлины на американские промышленные товары и часть аграрной продукции. Фон дер Ляен, отвечающая за торговые переговоры ЕС, пошла на это соглашение, надеясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.