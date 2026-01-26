Из-за политики Трампа по отношению к Гренландии в Дании начали бойкотировать американские товары

В Дании на фоне резкого обострения отношений с США из-за Гренландии стремительно возросла популярность мобильного приложения UdenUSA, разработанного для идентификации и бойкота американских товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Приложение UdenUSA, которое переводится на датский "Без США", позволяет сканировать штрих-коды товаров и получать информацию о стране производства.

Продукция из США в нем обозначается красным крестиком, в то время как товары из других стран зеленой галочкой.

Приложение стало самым популярным среди бесплатных сервисов в App Store в Дании в последние недели.

Йонас Пиппер, 21-летний парень, который вместе со своим школьным другом создал это приложение, называет его оружием в торговой войне за потребителей. Он рассказал, что приложение доступно на нескольких разных языках, включая немецкий и английский и вскоре его можно будет скачать на телефоны Android.

Bloomberg отмечает, что в то же время бойкотировать товары из США или даже выяснить, что считается американским брендом, что нет, может быть сложно, ведь, например, датская пивоваренная компания Carlsberg разливает и продает продукцию Coca-Cola Co. в Дании.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял о претензиях США на Гренландию — автономную территорию Дании. Также он анонсировал использование тарифов для попытки форсировать этот вопрос.

Но после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте глава Белого дома заявил, что удалось сформировать рамки будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. Поэтому не будут введены пошлины на европейских союзников, которые вступили в силу 1 февраля 2026 года.

Трамп хочет приобрести Гренландию для усиления НАТО

Напомним, во время речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 21 января Трамп заявил, что стремится к "немедленным переговорам" относительно приобретение Гренландии.

Он подчеркнул, что в случае войны эта территория приобретет стратегическое значение, поскольку траектории ракет будут проходить непосредственно над ней.

"Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, на северной границе Западного полушария. Это наша территория. Я стремлюсь к немедленным переговорам, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Почему Гренландия критически важна

Напомним, США вновь активизировали интерес к Гренландии, крупнейшему острову планеты, расположенному в стратегически важной Арктике, который контролирует Дания. Президент Дональд Трамп, еще во время своего первого срока пытавшийся приобрести остров, вернулся к этой идее, назвав Гренландию важным элементом экономической и военной безопасности США.

Гренландия, покрытая льдом на 80%, с населением 60 тысяч человек, богата ресурсами, в частности рыбу, нефть, уран и редкоземельные металлы, такие как неодим и диспрозии. Таяние ледников облегчает доступ к этим ценным материалам, повышая экономическую значимость острова.

Около 70% редкоземельных металлов добывается в Китае, использующем их экспорт как геополитический рычаг. К примеру, в декабре 2024 года Китай ограничил поставки критических материалов в США.

Гренландия также имеет стратегическое расположение в Арктике, вблизи важного для НАТО Фареро-Исландского рубежа (GIUK).