Через політику Трампа щодо Гренландії у Данії почали бойкотувати американські товари

У Данії на тлі різкого загострення відносин зі США через Гренландію стрімко зросла популярність мобільного застосунку UdenUSA, розробленого для ідентифікації та бойкоту американських товарів.

Додаток UdenUSA, який перекладається датською "Без США", дозволяє сканувати штрих-коди товарів та отримувати інформацію про країну виробництва.

Продукція зі США у ньому позначається червоним хрестиком, тоді як товари з інших країн — зеленою галочкою.

Застосунок став найпопулярнішим серед безкоштовних сервісів в App Store у Данії останніми тижнями.

Йонас Піппер, 21-річний хлопець, який разом зі своїм шкільним другом створив цей додаток, називає його зброєю в торговельній війні за споживачів. Він розповів, що додаток доступний кількома різними мовами, включаючи німецьку та англійську і незабаром його можна буде завантажити на телефони Android.

Bloomberg зауважує, що водночас бойкотувати товари зі США або навіть з'ясувати, що вважається американським брендом, а що ні, може бути складно, адже, наприклад, данська пивоварна компанія Carlsberg розливає та продає продукцію Coca-Cola Co. у Данії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останніми тижнями неодноразово заявляв про претензії США на Гренландію — автономну територію Данії. Також він анонсував використання тарифів для спроби форсувати це питання.

Але після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте очільник Білого дому заявив, що вдалось сформувати рамки майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Тому не будуть запроваджені мита на європейських союзників, які мали набути чинності 1 лютого 2026 року.

Трамп хоче придбати Гренландію для посилення НАТО

Нагадаємо, під час промови на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 21 січня Трамп заявив, що прагне "негайних переговорів" щодо придбання Гренландії.

Він наголосив, що в разі війни ця територія набуде стратегічного значення, оскільки траєкторії ракет проходитимуть безпосередньо над нею.

"Цей величезний, незахищений острів насправді є частиною Північної Америки, на північній межі Західної півкулі. Це наша територія. Я прагну негайних переговорів, щоб ще раз обговорити придбання Гренландії Сполученими Штатами", - сказав Трамп.

Чому Гренландія критично важлива

Нагадаємо, США знову активізували інтерес до Гренландії, найбільшого острова планети, розташованого у стратегічно важливій Арктиці, який контролює Данія. Президент Дональд Трамп, який ще під час свого першого терміну намагався придбати острів, повернувся до цієї ідеї, назвавши Гренландію важливим елементом економічної та військової безпеки США.

Гренландія, покрита льодом на 80%, з населенням 60 тисяч осіб, багата на ресурси, зокрема рибу, нафту, уран та рідкісноземельні метали, такі як неодим і диспрозій. Танення льодовиків полегшує доступ до цих цінних матеріалів, підвищуючи економічну значимість острова.

Близько 70% рідкісноземельних металів видобувається в Китаї, який використовує їх експорт як геополітичний важіль. Наприклад, у грудні 2024 року Китай обмежив постачання критичних матеріалів до США.

Гренландія також має стратегічне розташування в Арктиці, поблизу важливого для НАТО Фареро-Ісландського рубежу (GIUK).