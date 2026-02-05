Європарламент розморозив процес ратифікації торгівельної угоди зі США

Європейський парламент погодився відновити процес ратифікації раніше замороженої торгівельної угоди між ЄС та США після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив свою позицію щодо Гренландії.

Як пише Delo.ua, про це інформує голова торгівельного комітету Бернд Ланге.

С та США наблизилися до угоди

"У межах торговельного законодавства ЄС–США Комітет з міжнародної торгівлі та члени Європейського парламенту відновлюють роботу над пропозиціями Turnberry. Завдяки сьогоднішньому процедурному рішенню голосування щодо відповідних документів може відбутися вже 24 лютого 2026 року", - написав він.

Передумовою для активізації процесу стали консультації між США, Данією та Гренландією, які стартували 29 січня. Сторони обговорюють нову рамкову угоду про співпрацю навколо арктичного острова, покликану посилити американську присутність у регіоні без зазіхань на суверенітет Гренландії на тлі політичного тиску з боку президента США Дональда Трампа.

1 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори щодо рамкової угоди тривають і вже демонструють суттєвий прогрес. Водночас конкретні строки завершення перемовин або деталі майбутнього документа наразі не розголошуються.

Що відомо про заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є критично важливим для національної безпеки США. Уряд Гренландії у відповідь наголосив, що острів не підлягає продажу.

У січні 2025 року Трамп не виключив застосування економічного або військового тиску для встановлення контролю над Гренландією та публічно закликав до її приєднання до США, пояснюючи інтерес оборонними міркуваннями.

Заяви американського президента викликали різку реакцію Данії та країн ЄС. Копенгаген назвав таку риторику неприйнятною, а низка європейських держав наголосила на необхідності колективної безпеки в межах НАТО.

У січні 2026 року Данія посилила військову присутність у регіоні, а кілька країн НАТО долучилися до розгортання сил і навчань у Гренландії.

Гренландія — найбільший острів у світі, автономна територія Данії зі значними природними ресурсами та стратегічним значенням, зокрема для оборонної інфраструктури США.

Про угоду

Нагадаємо, через посилення напруженості у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа, Європарламент вирішив заморозити ратифікацію торговельної угоди зі США. Документ, підписаний в липні 2025 року, був поставлений на паузу.

Як повідомляв Bloomberg, у Європейському парламенті заявляли, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.

Угода передбачала запровадження США 15-відсоткового мита на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Євросоюзу скасувати мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції. Фон дер Ляєн, яка відповідає за торговельні переговори ЄС, пішла на цю угоду, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.