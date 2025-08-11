Европейские лидеры стремятся к встрече с Трампом перед его переговорами с Путиным — Bloomberg

Европейские лидеры намерены провести консультации с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры должны пройти до пятницы, 15 августа, когда запланирован разговор двух лидеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

ЕС хочет переговоров с Трампом

Возможная беседа пройдет после насыщенных выходных дипломатических контактов между представителями США, Украины и стран ЕС. В частности, в субботу в Великобритании состоялись переговоры с участием вице-президента США Дж. Д. Венса и главы МИД Великобритании Дэвида Ламми, сообщает Bloomberg.

В воскресенье послов стран ЕС проинформировали о результатах этих встреч, а в понедельник министры иностранных дел блока планируют провести виртуальное совещание.

Белый дом пока не прокомментировал информацию о возможном разговоре с европейскими лидерами.

Россия требует Донбасс и Крым, Украина отказывается

В ходе текущих переговоров между представителями США и России Кремль потребовал, чтобы Украина передала под его контроль весь восточный Донбасс и Крым как условие для прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном урегулировании. По данным Bloomberg, это предполагало бы отказ Киева от части Луганской и Донецкой областей, которые остаются под украинским контролем, фактически оказав России политическую победу, которой она не смогла достичь военным путем с февраля 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире канала ABC заявил, что вопрос территории должен быть предметом переговоров с гарантиями безопасности для Украины. Он допустил возможность признания фактической утраты контроля над частью территорий без официального отказа от суверенитета.

Украина и ее европейские партнеры настаивают на прекращении огня и замораживании нынешней линии фронта как на первом этапе перед более длительным урегулированием, а также на продолжении экономического давления на Москву из-за санкций.

Президент США Дональд Трамп угрожал новыми санкциями против России, но ограничился дополнительными тарифами на индийский импорт из-за покупки российской нефти.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не уступит ни территорий, поскольку этого не позволяет Конституция, а европейские лидеры подтвердили поддержку ее суверенитета.

Bloomberg сообщает, что по условиям обсуждаемого соглашения Москва прекратит наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины по нынешним линиям фронта. Неизвестно, готова ли Россия отказаться от оккупированных территорий, в частности, Запорожской атомной электростанции.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска.