Європейські лідери прагнуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним – Bloomberg

Європейські лідери планують провести консультації з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці. Переговори мають відбутися до п’ятниці, 15 серпня, коли запланована розмова двох лідерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

ЄС хоче переговорів із Трампом

Можлива бесіда відбудеться після насичених вихідних дипломатичних контактів між представниками США, України та країн ЄС. Зокрема, у суботу у Великій Британії відбулися переговори за участю віцепрезидента США Дж. Д. Венса та глави МЗС Великої Британії Девіда Ламмі, повідомляє Bloomberg.

У неділю послів країн ЄС поінформували про результати цих зустрічей, а в понеділок міністри закордонних справ блоку планують провести віртуальну нараду.

Білий дім наразі не прокоментував інформацію про можливу розмову з європейськими лідерами.

Росія вимагає Донбас і Крим, Україна відмовляється

Під час поточних переговорів між представниками США та Росії Кремль висунув вимогу, щоб Україна передала під його контроль увесь східний Донбас і Крим як умову для припинення вогню та початку переговорів про довгострокове врегулювання. За даними Bloomberg, це передбачало б відмову Києва від частини Луганської та Донецької областей, які нині залишаються під українським контролем, фактично надавши Росії політичну перемогу, якої вона не змогла досягти військовим шляхом з лютого 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі каналу ABC заявив, що питання території має бути предметом переговорів разом із гарантіями безпеки для України. Він припустив можливість визнання фактичної втрати контролю над частиною територій без офіційної відмови від суверенітету.

Україна та її європейські партнери наполягають на припиненні вогню та заморожуванні нинішньої лінії фронту як першому етапі перед більш тривалим врегулюванням, а також на продовженні економічного тиску на Москву через санкції.

Президент США Дональд Трамп погрожував новими санкціями проти Росії, але наразі обмежився додатковими тарифами на індійський імпорт через купівлю російської нафти.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не поступиться жодними територіями, оскільки цього не дозволяє Конституція, а європейські лідери підтвердили підтримку її суверенітету

Bloomberg інформує, що за умовами обговорюваної угоди Москва припинить наступ у Херсонській і Запорізькій областях України за нинішніми лініями фронту. Невідомо, чи готова Росія відмовитися від окупованих територій, зокрема Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, Трамп анонсував зустріч із Путіним, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в американському штаті Аляска.