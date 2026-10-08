Европротокол в "Дії": ДТП можно оформить без полиции и бумажных документов

В Украине водители могут оформить Европротокол после ДТП без вызова полиции и бумажного бланка – непосредственно в приложении "Дія". Услуга доступна, если в аварии нет пострадавших, столкнулись только два автомобиля, а водители пришли к соглашению об обстоятельствах ДТП.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Как оформить ДТП в "Дії"

Для начала нужно открыть в приложении раздел " Сервисы - Водителю - Европротокол".

Данные о водителе, автомобиле и страховом полисе система подтягивает автоматически из государственных реестров. После этого второго участника ДТП можно подключить с помощью QR-кода или ссылки.

Далее водители вместе указывают на обстоятельства аварии, добавляют фотографии повреждений, схему ДТП, а также указывают дату, время и место происшествия.

После проверки внесенной информации оба участника подписывают документ с помощью "Дія. Подпись".

Если Европротокол подписали обе стороны, "Дія" автоматически передает его в МТСБУ, после чего документ поступает в страховые компании. В дальнейшем участникам ДТП необходимо обратиться в свою страховую компанию и получить дальнейшие инструкции по урегулированию страхового случая.

Какие документы нужны

Чтобы использовать сервис, у обоих водителей должны быть установлены "Дія" и необходимые цифровые документы.

В частности, нужны:

верифицированный РНОКПП;

цифровой паспорт – ID-карта, загранпаспорт или вид;

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

действующий полис ОСАГО.

Когда можно оформить Европротокол

Европротокол можно использовать не во всех случаях ДТП. Его оформление возможно, если:

в аварии нет травмированных или погибших;

столкнулись только два автомобиля;

не повреждено другое имущество;

оба водителя трезвые;

у каждого участника есть действующий полис ОСАГО;

водители пришли к соглашению об обстоятельствах ДТП.

Таким образом, если все условия выполнены, участникам аварии не нужно ждать приезда патрульных или заполнять бумажный бланк – оформить Европротокол можно прямо со смартфона.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов за превышение скорости. Согласно инициативе максимальное наказание может достигать 17 000 гривен.

Добавим, после резонансных ДТП в Украине началась активная общественная дискуссия о том, какие именно штрафы, баллы или конфискация авто могут реально снизить смертность на дорогах. Анализ мировой практики показал, что во многих странах наказания за опасное управление значительно выше и часто дополняются штрафными баллами, риском быстрой потери водительского удостоверения или существенным подорожанием услуг страхования.