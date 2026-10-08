Європротокол у "Дії": ДТП можна оформити без поліції та паперових документів

В Україні водії можуть оформити Європротокол після ДТП без виклику поліції та паперового бланка - безпосередньо в застосунку “Дія”. Послуга доступна, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулися лише два автомобілі, а водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Дії".

Як оформити ДТП у "Дії"

Для початку потрібно відкрити в застосунку розділ "Сервіси - Водієві - Європротокол".

Дані про водія, автомобіль і страховий поліс система підтягує автоматично з державних реєстрів. Після цього другого учасника ДТП можна приєднати за допомогою QR-коду або посилання.

Далі водії разом зазначають обставини аварії, додають фотографії пошкоджень, схему ДТП, а також вказують дату, час і місце події.

Після перевірки внесеної інформації обидва учасники підписують документ за допомогою "Дія.Підпису".

Якщо Європротокол підписали обидві сторони, "Дія" автоматично передає його до МТСБУ, після чого документ надходить до страхових компаній. Надалі учасникам ДТП необхідно звернутися до своєї страхової компанії та отримати подальші інструкції щодо врегулювання страхового випадку.

Які документи потрібні

Щоб скористатися сервісом, у обох водіїв мають бути встановлені "Дія" та необхідні цифрові документи.

Зокрема, потрібні:

верифікований РНОКПП;

цифровий паспорт - ID-картка, закордонний паспорт або посвідка;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

чинний поліс ОСЦПВ.

Коли можна оформити Європротокол

Європротокол можна використовувати не в усіх випадках ДТП. Його оформлення можливе, якщо:

в аварії немає травмованих або загиблих;

зіткнулися лише два автомобілі;

не пошкоджене інше майно;

обидва водії тверезі;

у кожного учасника є чинний поліс ОСЦПВ;

водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Таким чином, якщо всі умови виконані, учасникам аварії не потрібно чекати приїзду патрульних чи заповнювати паперовий бланк - оформити Європротокол можна безпосередньо зі смартфона.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Згідно з ініціативою, максимальне покарання може сягати 17 000 гривень.

Додамо, після резонансних ДТП в Україні розпочалася активна суспільна дискусія про те, які саме штрафи, бали чи конфіскація авто спроможні реально зменшити смертність на дорогах. Аналіз світової практики показав, що в багатьох країнах покарання за небезпечне кермування є значно вищими та часто доповнюються штрафними балами, ризиком швидкої втрати посвідчення водія або суттєвим подорожчанням послуг страхування.