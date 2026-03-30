Фицо грозится заблокировать 20-й пакет санкций против РФ и членство Украины в ЕС: что требует

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозится заблокировать 20-й пакет санкций против России и членство Украины в ЕС, если поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновятся.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает словацкое медиа ta3.

В видеообращении словацкий премьер назвал прекращение транзита российской нефти "преднамеренной задачей вреда словацким интересам".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что "Дружба" повреждена, однако до сих пор не подпускает к ней европейских специалистов.

"После прекращения транзита газа это второй открытый враждебный и экономически вредный шаг Зеленского против Словакии. Еврокомиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-нибудь сделать", — сказал Фицо.

Он упрекнул Еврокомиссию за "двойные стандарты". Кроме того, по словам Фицо, Словакия получила "письмо с угрозами" за меры по защите внутреннего рынка топлива, а сообщения Зеленскому исполнены "любви и понимания".

Именно поэтому он пригрозил заблокировать решение о 20-м пакете санкций против России и препятствовать вступлению Украины в ЕС, если "Еврокомиссия не изменит своего отношения".

Ранее Фицо вступился за главу правительства Венгрии Виктора Орбана и заявил, что присоединится к блокированию кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.