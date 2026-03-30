Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Фіцо погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ і членство України в ЄС: що вимагає

Роберт Фіцо. Фото: facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати 20-й пакет санкцій проти Росії і членство України в ЄС, якщо поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба" не відновляться.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє словацьке медіа ta3.

У відеозверненні словацький прем’єр назвав припинення транзиту російської нафти "навмисним завданням шкоди словацьким інтересам". 

За його словами, президент України Володимир Зеленський каже, що "Дружбу" пошкоджено, проте досі не підпускає до неї європейських фахівців.

"Після припинення транзиту газу це другий відкритий ворожий та економічно шкідливий крок Зеленського проти Словаччини. Єврокомісія не зробила нічого, щоб змусити українського президента щось зробити", — сказав Фіцо.

Він дорікнув Єврокомісії за "подвійні стандарти". Крім того, за словами Фіцо, Словаччина отримала "лист із погрозами" за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, а повідомлення Зеленському сповнені "любові й розуміння". 

Саме тому він пригрозив заблокувати рішення щодо 20-го пакету санкцій проти росії й перешкоджати вступові України до ЄС, якщо "Єврокомісія не змінить свого ставлення". 

Раніше Фіцо заступився за очільника уряду Угорщини Віктора Орбана та заявив, що приєднається до блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт потрібно приблизно півтора місяця.

Автор:
Світлана Манько