Финансирование железнодорожных перевозок: правительство выделило 16 млрд грн на 2026 год

Укрзализныця
Правительство утвердило финансирование пассажирских перевозок / Укрзалізниця

Кабинет министров утвердил выделение 16 млрд грн для финансирования государственного заказа на железнодорожные пассажирские перевозки в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства.

Согласно распоряжению №196 от 2 марта эти средства переданы Министерству развития общин и территорий для обеспечения перевозок пассажиров во внутреннем сообщении.

В рамках этого решения Министерство финансов должно организовать равномерное поквартальное финансирование расходов на безвозвратной основе, используя средства резервного фонда государственного бюджета.

О новой модели финансирования

Правительство приняло решение о старте экспериментального механизма государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки дальнего сообщения. Проект стоимостью 16 млрд грн включает все основные внутренние направления и предусматривает жесткий контроль за выполнением рейсов. Государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между себестоимостью перевозки и ценой билета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году традиционная модель финансирования пассажирских перевозок "Укрзализныци" фактически исчерпала себя из-за сокращения грузовых перевозок и роста убытков. Выходом может стать переход на модель PSO, при которой государство будет компенсировать перевозчику разницу между социальными тарифами и себестоимостью услуг.

Автор:
Ольга Опенько