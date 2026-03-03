Запланована подія 2

Фінансування залізничних перевезень: уряд виділив 16 млрд грн на 2026 рік

Укрзалізниця
Уряд затвердив фінансування пасажирських перевезень / Укрзалізниця

Кабінет міністрів затвердив виділення 16 млрд грн для фінансування державного замовлення на залізничні пасажирські перевезення у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в розпорядженні уряду.

Згідно з розпорядженням №196 від 2 березня, ці кошти передані Міністерству розвитку громад та територій для забезпечення перевезень пасажирів у внутрішньому сполученні.

У рамках цього рішення Міністерство фінансів має організувати рівномірне поквартальне фінансування витрат на безповоротній основі, використовуючи кошти резервного фонду державного бюджету.

Про нову модель фінансування

Уряд ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення далекого сполучення. Проєкт вартістю 16 млрд грн охоплює всі основні внутрішні напрямки та передбачає жорсткий контроль за виконанням рейсів. Держава компенсуватиме “Укрзалізниці” різницю між собівартістю перевезення та ціною квитка.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році традиційна модель фінансування пасажирських перевезень “Укрзалізниці” фактично вичерпала себе через скорочення вантажних перевезень і зростання збитків. Виходом може стати перехід на модель PSO, за якої держава компенсуватиме перевізнику різницю між соціальними тарифами та собівартістю послуг.

Автор:
Ольга Опенько