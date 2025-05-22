Финляндия ожидает наращивания войск РФ у границы в случае завершения войны в Украине

Финляндия ожидает дальнейшего наращивания войск Россией вдоль общей границы после окончания войны в Украине после сообщений о том, что Москва усилила свои военные базы вблизи границы с НАТО.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Guardian.

Как заявил генерал-майор Сами Нурми, руководитель стратегического отдела финских сил обороны, военные "очень внимательно" следят за маневрами Москвы и что их задачей как части альянса НАТО является "готовиться к худшему".

Пограничная служба Финляндии сообщила в среду о завершении строительства первых 35 километров (из запланированных 200 км) забора на восточной границе с Россией. Эта граница закрыта уже более года после того, как Хельсинки обвинил Москву в направлении искателей убежища в Финляндию в рамках "гибридной операции". Забор также оснащен камерами и сенсорами для различения людей и животных, пересекающих границу.

Спутниковые снимки, опубликованные в New York Times, демонстрируют расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, ремонт истребительных укрытий и строительство на ранее неиспользованной вертолетной базе.

"Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это значит, что они, как только война в Украине, надеемся, закончится, начнут возвращать воевавшие в Украине силы, особенно сухопутные войска", — отметил Нурми.

Как пишет Guardian, это и не было неожиданностью, ведь Финляндия рекордно быстро присоединилась к НАТО в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину, Нурми отметил, что они очень внимательно следят за подготовкой.

"Сразу после нападения Украины мы подали заявку на членство в НАТО, а затем, когда нас приняли, Россия объявила, что начнет менять свою военную позицию по ту сторону границы", — добавил он.

Отмечается, что граждане Финляндии привыкли к нависающей со стороны восточного соседа угрозе, но сотни людей все еще записываются на учебные курсы по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией объявили о желании вступить в НАТО в 2022 году .

Финляндия официально стала 31-м членом Альянса 4 апреля 2023 года, в то время как процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией.