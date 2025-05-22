Фінляндія очікує нарощування військ РФ біля кордону в разі завершення війни в Україні

Фінляндія очікує подальшого нарощування військ Росією вздовж спільного кордону після закінчення війни в Україні після повідомлень про те, що Москва посилила свої військові бази поблизу кордону з НАТО.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Guardian.

Як заявив генерал-майор Самі Нурмі, керівник стратегічного відділу фінських сил оборони, військові "дуже уважно" стежать за маневрами Москви і що їхнім завданням, як частини альянсу НАТО , є "готуватися до найгіршого".

Прикордонна служба Фінляндії повідомила в середу про завершення будівництва перших 35 кілометрів (з запланованих 200 км) паркану на східному кордоні з Росією. Цей кордон закритий вже понад рік після того, як Гельсінкі звинуватив Москву в спрямуванні шукачів притулку до Фінляндії в рамках "гібридної операції". Паркан також оснащений камерами та сенсорами для розрізнення людей і тварин, що перетинають кордон.

Супутникові знімки, опубліковані в New York Times, демонструють розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включаючи ряди наметів, військову техніку, ремонт укриттів для винищувачів та будівництво на раніше невикористаній вертолітній базі.

"Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки війна в Україні, сподіваємося, закінчиться, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська", — зазначив Нурмі.

Як пише Guardian, це й не було несподіванкою, адже Фінляндія рекордно швидко приєдналася до НАТО у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Нурмі зазначив, що вони "дуже уважно" стежать за підготовкою.

"Відразу після нападу України ми подали заявку на членство в НАТО, а потім, коли нас прийняли, Росія оголосила, що почне змінювати свою військову позицію по той бік кордону", — додав він.

Зазначається, що громадяни Фінляндії звикли до загрози, що нависає з боку східного сусіда, але сотні людей все ще записуються на навчальні курси з підготовки до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Швеція разом із Фінляндією оголосили про бажання вступити до НАТО у 2022 році.

Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу 4 квітня 2023 року, в той час як процес зі Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.