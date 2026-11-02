Fire Point опровергла получение государственных средств на разработку ракет

Украинская оборонная компания Fire Point разрабатывает новые образцы вооружения за счет собственных доходов и не получала государственное финансирование непосредственно на эти проекты.

Как пишет Dilo, об этом заявил директор компании Денис Штиллерман в эфире телемарафона.

По его словам, компания направляет часть прибыли на создание новых моделей вооружения, а остальную часть - на расширение производственных мощностей. В частности, таким образом, финансировали разработку FP-5 и FP-7, а также текущую работу над FP-9.

Штиллерман подчеркнул, что Fire Point не получала от государства средств на разработку ракет. Он также сообщил, что компания вернула около 300 млн. грн., которые в 2024 году получила от платформы UNITED24 для поддержки баллистической программы.

По словам руководителя Fire Point, компания решила отказаться от этого финансирования во избежание утверждений об использовании государственных или благотворительных средств для создания новых образцов вооружения.

Почему Fire Point получает большие государственные заказы

Отдельно директор компании прокомментировал упреки в значительной доле государственных контрактов на производство дальнобойных ударных дронов, якобы приходящихся на Fire Point.

Штиллерман объяснил объемы заказов результатам испытаний и способности предприятия быстро наращивать производство. По его словам, в марте 2024 года состоялись международные испытания дальнобойных ударных беспилотников с участием украинских сил обороны и научно-исследовательских учреждений. К ним были приглашены производители из разных стран.

Представитель Fire Point утверждает, что среди участников только их беспилотник смог выполнить полет в условиях действия радиоэлектронной борьбы и поразить цель. После этого компания начала получать больше заказов.

Он также отметил, что государство в течение 2023-2026 годов закупало дальнобойные средства поражения у всех производителей, работающих на рынке, а не только в Fire Point.

Как компания наращивает производство дронов

По словам Штиллермана, при разработке беспилотника FP-1 компания сделала ставку на простую конструкцию, которую можно быстро воспроизводить в производстве без привлечения большого количества высококвалифицированных специалистов.

Такой подход, как пояснил директор Fire Point, позволяет увеличивать объем выпуска продукции. Прибыль от деятельности компания направляет в частности на расширение производственных возможностей, что позволяет выполнять большие оборонные заказы.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Fire Point в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго" в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал первое боевое применение отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.