Компания Fire Point научилась бить по РФ без Starlink и анонсирует готовность ракеты FP-9

Производитель оружия Fire Point нашел способы наносить удары на большие расстояния по России и временно оккупированным территориям, не полагаясь на спутниковую связь Starlink компании SpaceX, а также завершает подготовку к боевому применению баллистической ракеты FP-9 с дальностью 800 км.

Как пишет Dilo, об этом сообщила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех в интервью агентству Reuters.

Наносить удары по России, не используя Starlink

Она утверждает, что компания нашла обходные пути, которые позволили выполнять ударные миссии без использования спутниковой связи.

"Мы разрабатывали системы с учетом этого. Системы Fire Point предназначены для выполнения миссии без спутниковой связи. Приоритетом является навигация, работающая без каких-либо внешних сигналов", - сказала она, обсуждая недавние ограничения Starlink компанией SpaceX миллиардера Илона Маска.

Терех отказалась раскрыть подробности этих обходных решений, но дала понять, что полный доступ к системам SpaceX над территорией России стал бы значительным подспорьем.

"Мы нашли способ технологически преодолеть эту проблему, но это покрывает, вероятно, всего 15–20% того, что мы могли бы сделать, если бы Starlink работал над Россией", — отметила Терех.

По ее словам, полный доступ к системам SpaceX кардинально изменит ситуацию с атаками Украины на столь важные цели, как российские пусковые установки баллистических ракет.

"Мы хотим союза с Америкой, в котором правила будут известны заранее, чтобы вопрос о том, разрешено ли нам защищаться, не поднимался каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения", - подчеркнула Терех.

Готовность ракеты FP-9

Недавно Украина объявила о первом боевом применении тактической баллистической ракеты FP-7 компании Fire Point для поражения цели на оккупированной территории Украины.

Терех заявила, что данная ракета, дальность действия которой составляет около 300 км, может быть использована против российских пусковых установок баллистических ракет "Искандер".

"Наша новая ракета FP-7, помимо прочего, может стать ценным дополнением к арсеналу вооружения, помогающему защищать наши города", - отметила генеральный директор компании Fire Point, добавив, что это будет экономически выгоднее, чем использование американских ракет-перехватчиков Patriot.

Компания Fire Point также работает над еще одной баллистической ракетой, FP-9, но ее дальность в 800 км усложняет разработку и испытания, сказала Терех. Она добавила, что FP-9 "очень близка" к боевой готовности, имея в виду этот год.

Терех также заявила, что проект Freyja по созданию общеевропейского перехватчика баллистических ракет, координацией которого занимается компания Fire Point, продвигается вперед.

Напомним, первое боевое испытание антибаллистической системы Freyja от оборонной компании FirePoint ожидается к середине 2027 года. Разработка украинской системы идет ускоренными темпами, а компания рассчитывает осуществить первый перехват баллистической цели к середине следующего года. Это означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Fire Point в 2026 году имеет возможность выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский показал первое боевое применение отечественной тактической баллистической ракеты FP-7.