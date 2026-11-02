Компанія Fire Point навчилася бити по РФ без Starlink та анонсує готовність ракети FP-9

Виробник зброї Fire Point знайшов способи завдавати ударів на великі відстані по Росії та тимчасово окупованих територіях, не покладаючись на супутниковий зв'язок Starlink компанії SpaceX, а також завершує підготовку до бойового застосування балістичної ракети FP-9 із дальністю 800 км.

Як пише Dilo, про це повідомила генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю агентству Reuters.

Завдавати ударів по Росії, не використовуючи Starlink

Вона стверджує, що компанія знайшла обхідні шляхи, які дозволили їй виконувати ударні місії без використання супутникового зв’язку.

"Ми розробляли системи з урахуванням цього. Системи Fire Point призначені для виконання місії без супутникового зв’язку. Пріоритетом є навігація, що працює без будь-яких зовнішніх сигналів", — сказала вона, обговорюючи нещодавні обмеження Starlink компанією SpaceX мільярдера Ілона Маска.

Терех відмовилася розкрити подробиці цих обхідних рішень, але дала зрозуміти, що повний доступ до систем SpaceX над територією Росії став би значною підмогою.

"Ми знайшли спосіб технологічно подолати цю проблему, але це покриває, ймовірно, лише 15–20% того, що ми могли б зробити, якби Starlink працював над Росією", — зауважила Терех.

За її словами, повний доступ до систем SpaceX кардинально змінить ситуацію з атаками України на такі важливі цілі, як російські пускові установки балістичних ракет.

"Ми хочемо союзу з Америкою, в якому правила будуть відомі заздалегідь, щоб питання про те, чи дозволено нам захищатися, не порушувалося кожні кілька тижнів залежно від чийогось настрою", — підкреслила Терех.

Готовність ракети FP-9

Нещодавно Україна оголосила про перше бойове застосування тактичної балістичної ракети FP-7 компанії Fire Point для ураження цілі на окупованій території України.

Терех заявила, що ця ракета, дальність дії якої становить близько 300 км, може бути використана проти російських пускових установок балістичних ракет "Іскандер".

"Наша нова ракета FP-7, крім іншого, може стати цінним доповненням до арсеналу озброєння, що допомагає захищати наші міста", — зазначила генеральна директорка компанії Fire Point, додавши, що це буде економічно вигідніше, ніж використання американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Компанія Fire Point також працює над ще однією балістичною ракетою, FP-9, але її дальність у 800 км ускладнює розробку та випробування, сказала Терех. Вона додала, що FP-9 "дуже близька" до бойової готовності, маючи на увазі цей рік.

Терех також заявила, що проєкт "Freyja" зі створення загальноєвропейського перехоплювача балістичних ракет, координацією якого займається компанія Fire Point, просувається вперед.

Нагадаємо, перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja від оборонної компанії FirePoint очікується до середини 2027 року. Розробка української системи йде прискореними темпами, а компанія розраховує здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року. Це означає стиснення 40-річної програми до трохи більше ніж двох років.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.