Fire Point спростувала отримання державних коштів на розробку ракет

Українська оборонна компанія Fire Point розробляє нові зразки озброєння за рахунок власних доходів і не отримувала державного фінансування безпосередньо на ці проєкти.

Як пише Dilo, про це заявив директор компанії Денис Штілерман в ефірі телемарафону.

За його словами, компанія спрямовує частину прибутку на створення нових моделей озброєння, а решту - на розширення виробничих потужностей. Зокрема, таким чином фінансували розробку FP-5 і FP-7, а також поточну роботу над FP-9.

Штілерман наголосив, що Fire Point не отримувала від держави коштів на розробку ракет. Він також повідомив, що компанія повернула близько 300 млн грн, які у 2024 році отримала від платформи UNITED24 для підтримки балістичної програми.

За словами керівника Fire Point, компанія вирішила відмовитися від цього фінансування, щоб уникнути тверджень про використання державних або благодійних коштів для створення нових зразків озброєння.

Чому Fire Point отримує великі державні замовлення

Окремо директор компанії прокоментував закиди щодо значної частки державних контрактів на виробництво далекобійних ударних дронів, які нібито припадають на Fire Point.

Штілерман пояснив обсяги замовлень результатами випробувань і здатністю підприємства швидко нарощувати виробництво. За його словами, у березні 2024 року відбулися міжнародні випробування далекобійних ударних безпілотників за участю українських Сил оборони та науково-дослідних установ. До них запросили виробників із різних країн.

Представник Fire Point стверджує, що серед учасників лише їхній безпілотник зміг виконати політ в умовах дії засобів радіоелектронної боротьби та уразити ціль. Після цього компанія почала отримувати більше замовлень.

Він також зазначив, що держава протягом 2023–2026 років закуповувала далекобійні засоби ураження в усіх виробників, які працюють на ринку, а не лише у Fire Point.

Як компанія нарощує виробництво дронів

За словами Штілермана, під час розробки безпілотника FP-1 компанія зробила ставку на просту конструкцію, яку можна швидко відтворювати у виробництві без залучення великої кількості висококваліфікованих фахівців.

Такий підхід, як пояснив директор Fire Point, дає змогу збільшувати обсяги випуску продукції. Прибуток від діяльності компанія спрямовує, зокрема, на розширення виробничих можливостей, що дозволяє виконувати великі оборонні замовлення.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.