Франция инициирует использование своего ядерного оружия для защиты ЕС: что сказал Макрон в обращении к нации

Владимир Путин стал угрозой для Франции и всей Европы и неизвестно, остановится ли он в Украине, ведь РФ планирует мобилизовать еще 3 млн. солдат и изготовить 4 тысячи танков в течение 5 следующих лет. Мир в Европе не может быть построен любой ценой и под российским диктатом.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации, пишет bfmtv.com.

По его мнению, если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа, никто не может быть ни в чем не уверен.

"На этом фоне кто может поверить, что сегодняшняя Россия остановится на Украине?.. Россия стала угрозой для Франции и Европы уже сейчас и на долгие годы вперед", — говорит Макрон.

Он подчеркнул, что Россия продолжает перевооружаться, тратя 40% своего бюджета на оборону. Поэтому Европа должна увеличить расходы на оборону: инвестировать в оружие, боеприпасы и другое вооружение.

"Потому что борьба идет не только за свободу украинского народа, проявляющего невероятное мужество, но и за нашу собственную безопасность", — отметил Макрон.

Он отверг «прекращение огня, которое было бы слишком хрупким» и вновь заявил о готовности направить французские войска как потенциальные миротворческие силы в Украину (после того, как будет достигнуто перемирие).

Макрон сообщил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов всех стран, готовых "гарантировать будущий мир в Украине".

Также президент Франции призвал подготовиться к тому, что США "не будут рядом с нами". "Я хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что этого не произойдет", — подчеркнул он.

Он также напомнил, что "у нас есть опыт прошлого", и нельзя забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году, и существовали возбужденные договоренности о прекращении огня в Минске.

"Россия не соблюдала это перемирие, и мы не смогли удержать баланс из-за нехватки надежных гарантий", — заявил Макрон.

Поэтому президент Франции решил начать стратегические дебаты по использованию французского ядерного оружия для защиты союзников на европейском континенте.

"Наши ядерные силы сдерживания защищают нас. С 1964 года они играют важную роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Но в ответ на исторический призыв будущего канцлера Германии я решил открыть стратегические прения о защите наших союзников на европейском континенте с помощью наших сил сдерживания", — отметил Макс.

Напомним, президент Франции предлагает поэтапное перемирие в Украине, включающее мораторий на удары и возможное развертывание миротворческих сил.

Еще в феврале 2024 года Макрон на организованной им встрече стран-партнеров Украины поднимал вопрос о возможности отправки французских войск. Однако страны не пришли к согласию по этому вопросу.

Европейцы начали исследовать, какие силы могут понадобиться на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским диктатором Путиным в обход ЕС.