Франція ініціює використання своєї ядерної зброї для захисту ЄС: що сказав Макрон у зверненні до нації

Володимир Путін став загрозою для Франції та всієї Європи і невідомо, чи зупиниться він в Україні, адже РФ планує мобілізувати ще 3 млн солдатів та виготовити 4 тисячі танків протягом 5 наступних років. Мир у Європі не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації, пише bfmtv.com.

На його думку, якщо країна може безкарно вторгнутися на територію свого сусіда, ніхто не може бути ні в чому впевнений.

"На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні?.. Росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед", - говорить Макрон.

Він наголосив, що Росія продовжує переозброюватися, витрачаючи 40% свого бюджету на оборону. Тому Європа теж має збільшити витрати на оборону: інвестувати у зброю, боєприпаси та інше озброєння.

"Тому що боротьба йде не тільки за свободу українського народу, який проявляє неймовірну мужність, а й за нашу власну безпеку", - зауважив Макрон.

Він відкинув «припинення вогню, яке було б надто крихким» і знову заявив про готовність направити французькі війська як потенційні миротворчі сили в Україну (після того, як буде досягнуто перемир'я).

Макрон повідомив, що наступного тижня Франція збере начальників штабів усіх країн, готових «гарантувати майбутній мир в Україні».

Також президент Франції закликав підготуватися до того, що США «не будуть поряд із нами». "Я хочу вірити, що США будуть на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що цього не станеться", - наголосив він.

Він також нагадав, що "ми маємо досвід минулого", і не можна забувати, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році, і існували домовленості про припинення вогню в Мінську, що були порушені.

"Росія не дотримувалася цього перемир'я, і ми не змогли втримати баланс через брак надійних гарантій", - заявив Макрон.

Тому президент Франції вирішив розпочати стратегічні дебати щодо використання французької ядерної зброї для захисту союзників на європейському континенті.

"Наші ядерні сили стримування захищають нас. З 1964 року вони відіграють важливу роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив відкрити стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил стримування", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, президент Франції пропонує поетапне перемир'я в Україні, що включає мораторій на удари та можливе розгортання миротворчих сил.

Ще в лютому 2024 року Макрон на організованій ним зустрічі країн-партнерів України піднімав питання про можливість відправлення французьких військ. Однак країни не дійшли згоди щодо цього питання.

Європейці почали досліджувати, які сили можуть знадобитися на тлі занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Путіним в обхід ЄС.