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Где в Украине чаще всего покупают электромобили: самые популярные модели
По итогам 2024 г. крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отметим, что в 2024 году украинский автопарк пополнили 51,7 тыс. авто на электротяге (BEV).
По данным аналитиков, самые большие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
1. Львовская область – 7314 ед. (91% б/у);
2. город Киев – 6618 ед. (61% б/у);
3. Киевская обл. – 3907 ед. (70% б/у);
4. Днепропетровская обл. – 3874 ед. (73% б/у);
5. Одесская обл. – 3025 ед (76% б/у).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках стал Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто Tesla Model Y лидирует в Киеве, Киевской области и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской и Львовской областях.
Напомним, Китай остается безусловным лидером в поставках новых электромобилей на украинский рынок, в то время как США удерживают первенство по объему поставок подержанных авто.