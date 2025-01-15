Де в Україні найчастіше купують електромобілі: найпопулярніші моделі

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зауважимо, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).

За даними аналітиків, найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

1. Львівська область – 7314 од. (91% вживані);

2. місто Київ – 6618 од. (61% вживані);

3. Київська обл. – 3907 од. (70% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 3874 од. (73% вживані);

5. Одеська обл. – 3025 од (76% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто Tesla Model Y лідирує у Києві, Київській області та на Дніпропетровщині, а Nissan Leaf– у Одеській та Львівській областях.

Нагадаємо, Китай залишається безумовним лідером у постачанні нових електромобілів на український ринок, тоді як США утримують першість за обсягом поставок вживаних авто.