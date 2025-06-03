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Где в Украине чаще всего жалуются на качество мобильной связи и интернета

мобильный телефон
Фото: Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), получила в мае 433 обращения от граждан относительно плохого качества мобильной связи.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Отмечается, что ежедневно регулятор системно прорабатывает обращения украинцев с целью обеспечения надлежащего качества связи и справедливого отношения со стороны операторов.

На что жалуются украинцы

Так, в мае 2025 года в НКЭК поступило 433 обращения граждан.

Больше всего вопросов касались:

  • мобильной голосовой связи и текстовых сообщений — 242 обращения (55,9%),
  • фиксированной голосовой связи — 44 (10,2%),
  • фиксированного интернета — 45 (10,4%),
  • мобильного интернета — 20 (4,6%),
  • услуг почтовой связи — 29 (6,7%).

Откуда чаще всего получают обращение

Как сообщают в НКЭК, наиболее активно обращались жители Киева (84 обращения), Львовской (39), Днепропетровской (38) и Харьковской (34) областей.

В регуляторе рассказали, что все обращения были рассмотрены в срок, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности: 52 обращения были решены положительно, 120 — сопровождались предоставлением разъяснений и информации.

Заметим, в течение I квартала 2025 года НКЭК рассмотрела 1328 обращений от потребителей электронных коммуникационных услуг. Это на 6,58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого роста явилось повышение цен на услуги.

Напомним, недавно НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.

Автор:
Светлана Манько