Де в Україні найчастіше скаржаться на якість мобільного зв’язку та інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), отримала у травні 433 звернення від громадян щодо поганої якості мобільного зв’язку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Зазначається, що щодня регулятор системно опрацьовує звернення українців для забезпечення належної якості зв’язку та справедливого ставлення з боку операторів.

На що скаржаться українці

Так, у травні 2025 року до НКЕК надійшло 433 звернення громадян.

Найбільше питань стосувалися:

мобільного голосового зв’язку та текстових повідомлень — 242 звернення (55,9%),

фіксованого голосового зв’язку — 44 (10,2%),

фіксованого інтернету — 45 (10,4%),

мобільного інтернету — 20 (4,6%),

послуг поштового зв’язку — 29 (6,7%).

Звідки найчастіше отримують звернення

Як повідомляють в НКЕК, найактивніше зверталися мешканці Києва (84 звернення), Львівської (39), Дніпропетровської (38) та Харківської (34) областей.

В регуляторі розповіли, що всі звернення було розглянуто вчасно, відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема: 52 звернення було вирішено позитивно, 120 — супроводжено наданням роз’яснень і інформації.

Зауважимо, протягом І кварталу 2025 року НКЕК розглянула 1 328 звернень від споживачів електронних комунікаційних послуг. Це на 6,58% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основним фактором цього зростання стало підвищення цін на послуги.

Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.