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Де в Україні найчастіше скаржаться на якість мобільного зв’язку та інтернету
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), отримала у травні 433 звернення від громадян щодо поганої якості мобільного зв’язку.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКЕК.
Зазначається, що щодня регулятор системно опрацьовує звернення українців для забезпечення належної якості зв’язку та справедливого ставлення з боку операторів.
На що скаржаться українці
Так, у травні 2025 року до НКЕК надійшло 433 звернення громадян.
Найбільше питань стосувалися:
- мобільного голосового зв’язку та текстових повідомлень — 242 звернення (55,9%),
- фіксованого голосового зв’язку — 44 (10,2%),
- фіксованого інтернету — 45 (10,4%),
- мобільного інтернету — 20 (4,6%),
- послуг поштового зв’язку — 29 (6,7%).
Звідки найчастіше отримують звернення
Як повідомляють в НКЕК, найактивніше зверталися мешканці Києва (84 звернення), Львівської (39), Дніпропетровської (38) та Харківської (34) областей.
В регуляторі розповіли, що всі звернення було розглянуто вчасно, відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема: 52 звернення було вирішено позитивно, 120 — супроводжено наданням роз’яснень і інформації.
Зауважимо, протягом І кварталу 2025 року НКЕК розглянула 1 328 звернень від споживачів електронних комунікаційних послуг. Це на 6,58% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основним фактором цього зростання стало підвищення цін на послуги.
Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.