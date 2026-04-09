"Генерал Черешня" сообщил название украинского дрона, который впервые поразил российский вертолет

Украинский дрон на оптоволокне OPTIX компании "Генерал Черешня" впервые в мире поразил российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор стоимостью $16 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил соучредитель компании "Генерал Черешня" Станислав Гришин во время выступления на SUP DAY FORUM в Киеве.

По его словам, это первый подобный случай в мире. Стоимость дрона — до $1 тыс., тогда как вертолеты оцениваются от $16 млн,

Гришин подчеркнул, что это пример того, как меняется экономика войны: дешевые решения могут уничтожать гораздо более дорогие цели.

Напомним, что 20 марта 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщил об уничтожении российского ударного вертолета "Ка-52 "Аллигатор" на Донбассе. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") уточнил, что вертолет поразили с помощью оптоволоконного дрона. Это был первый.

Гришин отметил, что на сегодняшний день компания "Генерал Черешня" имеет 33 кодифицированных продукта — решения, которые прошли государственные испытания и применяются в боевых условиях.

"Наш продукт коренным образом меняется каждые 3-5 недель", - отметил он. В команде трудятся сотни людей, а все продукты создаются как реакция на конкретные угрозы с фронта. Один из них – перехватчик General Chereshnya AIR. По словам Гришина, в январе эти дроны поразили 33% всех российских БПЛА типа Молния.

В то же время, спрос на украинские решения уже выходит за пределы страны: компания получает десятки запросов из разных регионов мира, в частности из стран Персидского залива.

У компании уже есть опыт работы с международными оборонными программами. В частности, "Генерал Черешня" вошла в 25 компаний мира, отобранных в следующий этап программы Drone Dominance от Пентагона, которая предусматривает закупки дронов на $1,1 млрд.

"Несмотря на рост спроса, индустрия упирается в регуляцию. Наибольший вызов - стать глобальными игроками. Для этого нужны законодательные изменения, которые позволят экспорт", - отметил Гришин.

Еще один риск — зависимость от импортных компонентов, в том числе из Китая. По его словам, остановка поставок может парализовать производство — и это уже вопрос не только бизнеса, но и безопасности.

"Генерал Черешня" уже интегрируется в глобальные оборонные экосистемы, но для масштабирования промышленности ключевыми остаются открытие экспорта и развитие собственного производства компонентов.

Ранее украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия.

Недавно "Генерал Черешня" и компания Orqa подписали меморандум о сотрудничестве, которым предусматривается строительство подземного завода в Украине и совместное серийное производство в Хорватии компонентов для беспилотников .