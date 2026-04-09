"Генерал Черешня" повідомив назву українського дрона, який вперше уразив російський гелікоптер

Український дрон на оптоволокні OPTIX компанії "Генерал Черешня" вперше у світі уразив російський ударний гелікоптера “Ка-52 “Алігатор” вартістю $16 млн.

Як пише Delo.ua, про це заявив співзасновник компанії "Генерал Черешня" Станіслав Гришин під час виступу на SUP DAY FORUM у Києві.

За його словами, це перший такий випадок у світі. Вартість дрона — до $1 тис., тоді як гелікоптери оцінюються від $16 млн,

Гришин наголосив, що це приклад того, як змінюється економіка війни: дешеві рішення можуть знищувати значно дорожчі цілі.

Нагадаємо, що 20 березня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив про знищення російського ударного гелікоптера “Ка-52 “Алігатор” на Донеччині. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”) уточнив, що вертоліт уразили за допомогою оптоволоконного дрона. Це був перший зафіксований випадок такого застосування під час повномасштабної війни.

Гришин відзначив, що станом на сьогодні компанія "Генерал Черешня" має 33 кодифіковані продукти — рішення, які пройшли державні випробування та застосовуються у бойових умовах.

“Наш продукт докорінно змінюється кожні 3–5 тижнів,” — зазначив він. У команді працюють сотні людей, а всі продукти створюються як реакція на конкретні загрози з фронту. Один із них — перехоплювач General Chereshnya AIR. За словами Гришина, у січні ці дрони уразили 33% усіх російських БпЛА типу “Молнія”.

Водночас попит на українські рішення вже виходить за межі країни: компанія отримує десятки запитів із різних регіонів світу, зокрема з країн Перської затоки.

Компанія вже має досвід роботи з міжнародними оборонними програмами. Зокрема, "Генерал Черешня" увійшла до 25 компаній світу, відібраних до наступного етапу програми Drone Dominance від Пентагону, яка передбачає закупівлі дронів на $1,1 млрд.

"Попри зростання попиту, індустрія впирається в регуляцію. Найбільший виклик — стати глобальними гравцями. Для цього потрібні законодавчі зміни, які дозволять експорт", — зазначив Гришин.

Ще один ризик — залежність від імпортних компонентів, зокрема з Китаю. За його словами, зупинка постачання може паралізувати виробництво — і це вже питання не лише бізнесу, а й безпеки.

"Генерал Черешня" вже інтегрується у глобальні оборонні екосистеми, але для масштабування індустрії ключовими залишаються відкриття експорту та розвиток власного виробництва компонентів.

Раніше український виробник дронів "Генерал Черешня" та американська корпорація Wilcox Industries оголосили про створення спільного підприємства.

А нещодавно "Генерал Черешня" та компанія Orqa підписали меморандум про співпрацю, яким передбачається будівництво підземного заводу в Україні та спільне серійне виробництво в Хорватії компонентів для безпілотників.