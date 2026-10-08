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Новости
Дата публикации

Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года: для кого будут действовать исключения

Германия продлила до 2028 года пребывание украинских беженцев
Германия продлила до 2028 года пребывание украинских беженцев / Depositphotos

В Германии официально продлили срок действия временной защиты для украинских беженцев. Соответствующее решение было принято в четверг, 8 октября.

Об этом сообщает Dilo, со ссылкой на постановление, обнародованное в официальном правительственном вестнике Bundesgesetzblatt.

Федеральное министерство внутренних дел Германии внесло изменения, продлившие до 4 марта 2028 года срок действия отдельного положения постановления о переходном порядке пребывания граждан Украины в стране.

В то же время в документе прописано важное исключение. Изменения не будут распространяться на граждан, которые въезжают в Германию начиная с 9 октября 2026 года и согласно законодательству Украины военнообязанны.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

Напомним, правительство Германии больше не будет предоставлять временную защиту новоприбывшим украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для выезда и освобождения от военной службы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. Решение касается более 4 млн украинцев, которые находятся под таким статусом в странах ЕС.

Автор:
Татьяна Бессараб

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