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Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року: для кого діятимуть винятки

Німеччина продовжила до 2028 року перебування українських біженців
Німеччина продовжила до 2028 року перебування українських біженців / Depositphotos

У Німеччині офіційно продовжили термін дії тимчасового захисту для українських біженців. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 8 жовтня.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на постанову, оприлюднену в офіційному урядовому віснику Bundesgesetzblatt.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини внесло зміни, якими продовжило до 4 березня 2028 року термін дії окремого положення постанови про перехідний порядок перебування громадян України в країні.

Водночас у документі прописано важливий виняток. Зміни не поширюватимуться на громадян, які в’їжджають до Німеччини починаючи з 9 жовтня 2026 року і згідно із законодавством України є військовозобов'язаними.

Постанова набирає чинності наступного дня після її офіційного оприлюднення.

Нагадаємо, уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Рішення стосується понад 4 млн українців, які перебувають під таким статусом у країнах ЄС.

Автор:
Тетяна Бесараб

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