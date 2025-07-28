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Германия вдвое увеличит помощь для оборонных нужд Украины – посол Макеев

Германия
Германия вдвое увеличит военную помощь Украине / Depositphotos

Правительство Германии демонстрирует лидерство по поддержке обороны Украины, планируя существенное увеличение финансирования уже в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью посла Украины в Берлине Алексея Макеева, которое он дал "Европейской правде".

По его словам, правительство Германии предоставило проект нового бюджета на 2025 год, и в нем уже заложено 8,3 миллиарда евро на оборонную помощь Украине — вдвое больше, чем в предыдущие годы.

"Все предыдущие правительственные проекты закладывали 4 млрд, и эту сумму увеличивали уже в парламенте, в бюджетном процессе. А теперь сразу заложено 8,3 млрд на 2025-й год, и по 8,5 млрд на 26-й и на 27-й год", - добавил Макеев.

Он также отметил, что важным политическим сигналом стала отмена "потолка" расходов на оборону, что открывает возможности для стабильной и долгосрочной поддержки Вооруженных сил Украины.

Германия также присоединилась к так называемой "датской модели " помощи ВСУ — формату, предусматривающему прямой заказ оборонной продукции у украинских производителей. Как сообщил посол, именно при нынешнем составе правительства ФРГ был заключен первый контракт на закупку украинских дронов. Эти модели, по его словам, в Германии не производятся, а сам производственный цикл в Украине гораздо быстрее.

Относительно систем противовоздушной обороны, Макеев отметил, что Украина заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM — в настоящее время получены семь из них. Каждая такая система включает в себя три пусковые установки средней дальности (SLM) и две установки короткой дальности (SLS).

В то же время посол подчеркнул, что именно системы Patriot наиболее эффективны против баллистических ракет. И хотя бывали единичные случаи, когда IRIS-T удавалось перехватить баллистику, их основное предназначение – другое.

В вопросе Patriot Германия играет также ведущую роль. Сначала украинская сторона обратилась к Берлину с просьбой приобрести две системы у США. После последней встречи в формате Рамштайн стало известно, что партнеры работают над привлечением пяти комплексов. В то же время, Украине нужно по меньшей мере десять систем, речь идет об общеевропейских усилиях, в рамках которых каждая страна может как профинансировать новое производство, так и передать уже существующие системы для оперативного усиления украинского ПВО.

Напомним, ранее Великобритания, Франция, Германия и США  сняли ограничения на предоставление дальнобойного оружия  Украина. Также Берлин может передать 100-150 германских ракет Taurus.

Автор:
Татьяна Гойденко