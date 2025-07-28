Німеччина вдвічі збільшить допомогу для оборонних потреб України – посол Макеєв

Уряд Німеччини демонструє лідерство у підтримці оборони України, плануючи суттєве збільшення фінансування вже у 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю посла України в Берліні Олексія Макеєва, яке він дав "Європейській правді".

За його словами, уряд Німеччини подав проєкт нового бюджету на 2025 рік, і в ньому вже закладено 8,3 мільярда євро на оборонну допомогу Україні — вдвічі більше, ніж у попередні роки.

"Всі попередні урядові проєкти закладали 4 млрд, і цю суму збільшували вже у парламенті, у бюджетному процесі. А тепер – відразу закладено 8,3 млрд на 2025-й рік, та по 8,5 млрд на 26-й та на 27-й рік", – додав Макеєв.

Він також наголосив, що важливим політичним сигналом стало скасування "стелі" витрат на оборону, що відкриває можливості для стабільної й довгострокової підтримки Збройних сил України.

Німеччина також долучилася до так званої "данської моделі" допомоги ЗСУ — формату, що передбачає пряме замовлення оборонної продукції в українських виробників. Як повідомив посол, саме за нинішнього складу уряду ФРН було укладено перший контракт на закупівлю українських дронів. Ці моделі, за його словами, у Німеччині не виробляються, а сам виробничий цикл в Україні значно швидший.

Щодо систем протиповітряної оборони, Макеєв зазначив, що Україна замовила у Німеччини 18 систем IRIS-T SLM — наразі отримано сім із них. Кожна така система включає три пускові установки середньої дальності (SLM) та дві установки короткої дальності (SLS).

Водночас посол підкреслив, що саме системи Patriot є найефективнішими проти балістичних ракет. І хоча бували поодинокі випадки, коли IRIS-T вдавалося перехопити балістику, їхнє основне призначення — інше.

У питанні Patriot Німеччина також відіграє провідну роль. Спершу українська сторона звернулася до Берліна з проханням придбати дві системи у США. Після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" стало відомо, що партнери працюють над залученням п’яти комплексів. Водночас Україні потрібно щонайменше десять систем, ідеться про загальноєвропейські зусилля, у межах яких кожна країна може як профінансувати нове виробництво, так і передати вже наявні системи для оперативного підсилення української ППО.

Нагадаємо, раніше Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на надання далекобійної зброї Україні. Також Берлін може передати 100-150 німецьких ракет Taurus.