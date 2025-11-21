Запланована подія 2

Читати українською

Гетманцев призвал правительство отсрочить внедрение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения войны

терминал
Гетманцев призвал правительство отсрочить внедрение терминалов для ФЛП / Shutterstock

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев обратился в Кабинет министров с предложением отложить введение обязательных платежных терминалов для физических лиц-предпринимателей первой группы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Гетманцева.

Согласно действующему законодательству, требование должно вступить в силу с 1 января 2026 года.

Гетманцев подчеркнул, что предприниматели первой группы не являются участниками схем уклонения от налогообложения или фигурантами "дробления бизнеса". По его словам, это микропредприниматели с минимальными оборотами, фиксированным местом или видом деятельности и без наемных работников.

На фоне полномасштабной войны именно эти категории предпринимателей работают на выживание, отмечает депутат. Он подчеркнул, что затраты на приобретение и обслуживание терминалов создадут дополнительную финансовую нагрузку, которая не повлияет на уровень детенизации, но может осложнить работу малого бизнеса.

Гетманцев также напомнил, что ФЛП первой группы сейчас освобождены от использования РРО/ПРРО, а предложенные штрафы за отсутствие терминалов – от 8,5 до 17 тыс. грн – "нелогичны и неоправданы в военное время".

"Поддержка микробизнеса сейчас – это поддержка экономического фронта. Не стоит создавать барьеры там, где их никогда не было", – отметил он, добавив, что до завершения войны предприниматели могут самостоятельно решить, нужно ли устанавливать платежные терминалы.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 августа 2025 г. льготные штрафы за нарушение правил использования РРО/ПРРО, действовавших во время переходного периода, были отменены. Предприниматели снова должны платить полные штрафы за эти нарушения.

Автор:
Татьяна Гойденко