Гетманцев закликав уряд відтермінувати впровадження платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення війни

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією відкласти запровадження обов’язкових платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців першої групи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Гетманцева.

Згідно з чинним законодавством, вимога має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Гетманцев наголосив, що підприємці першої групи не є учасниками схем ухилення від оподаткування чи фігурантами "дроблення бізнесу". За його словами, це мікропідприємці з мінімальними оборотами, фіксованим місцем або видом діяльності та без найманих працівників.

На тлі повномасштабної війни саме ці категорії підприємців працюють "на виживання", зазначає депутат. Він підкреслив, що витрати на придбання та обслуговування терміналів створять додаткове фінансове навантаження, яке не вплине на рівень детінізації, але може ускладнити роботу малого бізнесу.

Гетманцев також нагадав, що ФОПи першої групи наразі звільнені від використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО, а запропоновані штрафи за відсутність терміналів – від 8,5 до 17 тис. грн – є "нелогічними та невиправданими у воєнний час".

"Підтримка мікробізнесу зараз – це підтримка економічного фронту. Не варто створювати бар’єри там, де їх ніколи не було", – зазначив він, додавши, що до завершення війни підприємці можуть самостійно вирішити, чи потрібно їм встановлювати платіжні термінали.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 серпня 2025 року пільгові штрафи за порушення правил використання РРО/ПРРО, що діяли під час перехідного періоду, були скасовані. Підприємці знову мають сплачувати повні штрафи за ці порушення.