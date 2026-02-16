Гетманцев раскритиковал голову БЭБ и призвал его наконец-то заняться своей работой

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев призвал главу Бюро экономической безопасности Александра Цивинского заняться прямой своей работой – расследование преступлений в экономической сфере.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

Он отметил, что ждал от нового руководителя БЭБ результатов работы, пытаясь дать время и не критиковать назначенного с таким сопротивлением Цивинского, понимая, что на все нужное время.

"В то же время, когда вместо реальных действий по пресечению очевидных задокументированных преступлений, о которых тебя прямо сообщает Комитет, ты пытаешься "продать" людям искаженную реальность собственных "достижений" относительно "результатов" детенизации на рынке топлива, которая если и происходит, то очень вяло и точно не благодаря БЭБ, или пытается коррупциогенными идеями о погашении налоговых долгов "за судьбу малыша", – время точно тратится не на то", - подчеркнул Гетманцев.

Он предложил Цивинскому "прекратить в конце концов играть в игры, отвлечься от напряженной медиа и заняться прямой своей работой - прекращением и расследованием преступлений в экономической сфере".

"Дело в том, что лояльные ломы, яркие интервью и фантастические идеи могут на время отвлечься от отсутствия результатов. Но время это уже завершилось. Вспоминаю, как в 2024 году очень коррумпированный БЭБ смог за полгода уменьшить нелегальный рынок табака вдвое."

Скандал вокруг назначения Цивинского председателем БЭБ

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня 2025 года выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

Однако во время заседания стало известно, что у Цивинского родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснял, что паспорт РФ имеет его отец, однако с ним он уже не общается несколько лет.

А 7 июля Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ и обратился в комиссию с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности. Свое решение в правительстве объяснили письмом от СБУ по вопросам национальной безопасности.

Александр Цивинский в свою очередь заявил, что для него "является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "безопасные оценки" стали основанием для соответствующего решения", учитывая, что у него есть допуск к государственной тайне.

Он отметил, что в качестве служащего правоохранительного органа успешно проходил 10 лет все проверки СБУ

Цивинский подчеркнул, что ожидает подтверждения официальными лицами информации о неназначении директора БЭБ, а также добавил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ для получения "всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности".

Выбор главы БЭБ по результатам конкурса был условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.

Бизнес неоднократно обращался к власти, призывая пересмотреть решение о неназначении Цивинского на должность главы БЭБ. Накануне он прошел полиграф, о необходимости которого ранее говорила премьер Юлия Свириденко. И после этого правительство согласилось, чтобы Цивинский возглавил бюро .