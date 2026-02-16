Гетманцев розкритикував голову БЕБ і закликав його нарешті зайнятися своєю роботою

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав очільника Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського зайнятися прямою своєю роботою – розслідування злочинів в економічній сфері.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він зауважив, що чекав від нового очільника БЕБ результатів роботи, намагаючись дати час і не критикувати призначеного з таким спротивом Цивінського, розуміючи, що на все потрібний час.

"Водночас, коли замість реальних дій з припинення очевидних задокументованих злочинів, про які тебе прямо повідомляє Комітет, ти намагаєшся "продати" людям викривлену реальність власних "досягнень" щодо "результатів" детінізації на ринку палива, яка якщо і відбувається, то дуже мляво і точно не завдяки БЕБ, або намагаєшся підкупити громадськість не менш карколомними, ніж корупціогенними ідеями про погашення податкових боргів "за долю малу", – час точно витрачається не на те", - наголосив Гетманцев.

Він запропонував Цивінському "припинити врешті гратися в ігри, відволіктися від напруженої медійки та зайнятися прямою своєю роботою – припиненням і розслідування злочинів в економічній сфері".

"Річ в тім, що лояльні ломи, яскраві інтервʼю та фантастичні ідеї можуть на час відволікти від відсутності результатів. Але час цей вже завершився. Згадую, як у 2024 році дуже корумпований БЕБ зміг за пів року зменшити нелегальний ринок тютюну вдвічі. Наразі він зростає", - підкреслив нардеп

Скандал навколо призначення Цивінського головою БЕБ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня 2025 року виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії. Своє рішення в уряді пояснили листом від СБУ щодо питань національної безпеки.

Олександр Цивінський своєю чергою заявив, що для нього "є принциповим питання з’ясувати, які саме „безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення", зважаючи на те, що він має допуск до державної таємниці.

Він зауважив, що як службовець правоохоронного органу успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ

Цивінський наголосив, що очікує підтвердження офіційними особами інформації щодо непризначення директора БЕБ, а також додав, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ задля отримання "усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки".

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу було умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Бізнес неодноразово звертався до влади, закликаючи переглянути рішення щодо непризначення Цивінського на посаду очільника БЕБ. Напередодні він пройшов поліграф, про необхідність якого раніше говорила прем'єрка Юлія Свириденко. І після цього уряд погодився, щоб Цивінський очолив бюро.